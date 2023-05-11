Sırbistan Sancak Demokratik Eylem Partisi Genel Başkanı Süleyman Ugljanin: Türkiye’nin zaferi bizim de zaferimiz

Sırbistan SDA (Sancak Demokratik Eylem Partisi) Genel Başkanı Süleyman Ugljanin gzt.com'a önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de gerçekleştirilecek seçimler sizce neden önemli?

Balkanlarda yaşayanlar için bu seçim oldukça önemli. Hatta Çanakkale Savaşı’na denk diyebilirim. Batı’nın neredeyse tamamı, Türkiye düşmanlarını destekliyor. Siyasî partilere ve başkaca unsurlara açıktan ya da dolaylı olarak desteklerini sunuyorlar. Böylece asıl hedeflerinde olan Türkiye’ye zarar vermek istiyorlar. Biz de bu seçim için buraya, kardeşlerimizin yanına geldik. AK Parti’ye ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek olmak için geldik. Çünkü onların zaferi, bizim de zaferimiz.Başka türlü bir seçim sonucu olursa, Balkanlardaki Müslümanlar için zor günler baş gösterecek.

Avrupa’da sağcı unsurlar, çok açık ve net bir şekilde, Bosna’ya, Bosna’da ve Sancak’ta yaşayan Boşnaklara, Kosova’ya karşı çalışmalar yürütüyorlar. Onlar Bosna’yı Avrupa’nın Filistin’i yapmak istiyorlar. Onlar Bosna’da gerçekleşen seçim sonuçlarını kabul etmeyip Boşnakların oyunu hiçe sayıyorlar. Bu noktada Boşnakların en büyük destekçisinin Türkiye olduğunu belirtmemiz gerekir.

Sırbistan'daki Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak'ın Demokratik Eylem Partisi (SDA) Genel Başkanı Sulejman Ugljanin, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri öncesi Türkiye'ye gelerek Erdoğan'a destek mesajı verdi.

Son dönemde Türkiye'nin uluslararası ilişkiler alanında gösterdiği gelişmeler, Sancak'ta ve Balkanların genelinde nasıl değerlendiriliyor?

Balkanlardaki Müslümanlar için çok önemli bir süreç. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Mustafa Şentop’un bir konferansında izah ettiği gibi Balkanlardaki Müslümanların güneşi Türkiye’de doğuyor, Batı’da batıyor. Zayıf Müslüman halkların hepsinin gözü Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan’dadır. Kendilerini korumaları için diyebilirim ki dünyada tek umut Erdoğan’dır.

Küresel denklemde Türkiye'nin geleceğini nasıl görüyorsunuz? Önümüzdeki yıllarda Balkan ülkeleri ile Türkiye ilişkileri hangi düzlemde ilerleyecek?

Balkan Kongresi’nden bugüne kadar, Türkiye ve Balkan ülkeleri arasındaki ilişkilerin en üst seviyede olduğunu söyleyebiliriz. AK Parti iktidara geldikten sonra, Sayın Recep Tayyip Erdoğan kabinesinin yarısıyla Sancak’ı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı olduktan sonra da kabinesinin yarısıyla Sancak’a ikinci bir ziyarette bulundu. Bana kalırsa, bu seçimlerden sonra Türkiye’nin çok önemli bir rolü olacak. Öncelikle Türkiye farklı medeniyetlerin ortak buluşma noktası. İkinci olarak halihazırda ekonomik açıdan dünyanın en iyi 12 ülkesinden biri. Ayrıca hem enerji hem de uzay programı konusunda ileri seviyede. Tüm yönleriyle bakıldığında dünyanın gözü Türkiye’nin üzerinde.

Başka türlü bir seçim sonucu olursa, Balkanlardaki Müslümanlar için zor günler baş göstereceğini belirten Ugljanin, Balkanlardaki Müslümanların tek garantisinin Türkiye olduğunu söyledi.

Son olarak Türkiye insanına ve Türkiye'de yaşayan Balkan ve Rumeli kökenli vatandaşlara ne mesaj vermek istersiniz?

Çok açık ve net bir şekilde ifade etmek istiyorum ki, bugünkü Balkanların –Türkiye de dahil olmak üzere- durumu, Çanakkale Savaşı dönemini hatırlatıyor. Batı dünyası topyekûn Türkiye’ye karşı birleşmiş durumda.

Bizim coğrafyamız açısından bakıldığında gelişmiş Avrupa ülkeleri, Balkanlardaki Müslüman topluluklara açık bir şekilde kinlerini ve nefretlerini gösteriyorlar. Macaristan Dışişleri Bakanı da bunu çok net bir şekilde ifade etti:

Biz Bosna’yı, çoğunluğu Müslüman olan bir ülkeyi AB’de görmek istemiyoruz.

Sonuç olarak, Balkanlardaki Müslümanların tek garantisi Türkiye’dir diyebiliriz. Güçlü bir Türkiye derken, Recep Tayyip Erdoğanlı bir Türkiye’den söz ediyoruz. O bu zamana kadar güçlü, cesur, şerefli ve kendini ispatlayan bir konumda çizgisini devam ettiriyor.







