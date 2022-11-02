Kenya'dan Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne askeri birlik sevki

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, KDC'de görev alacak askerleri uğurlama törenine katılarak bölgenin istikrarı için güvenliğin bir zorunluluk olduğunu söyledi.

Kenya Devlet Başkanı William Ruto

Güvenlik olmadan tüm ekonomik potansiyelin yitirileceğini ve insan özgürlüğünün tehlikeye düşeceğini belirten Ruto, Kenya'nın KDC'ye asker göndererek bölgedeki barış ortamına katkıda bulunma konusunda kararlılığını ortaya koyduğunu dile getirdi.



Topluluk, nisanda KDC'ye asker gönderme kararı almıştı.

Resmi olarak 6 Nisan'da EAC'ye katılmış KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırılarına ve çatışmalarına sahne oluyor.

Nüfusunun yüzde 41'i 14 yaşın altındaki ülkede ekonomik sıkıntılar nedeniyle çocukların gönüllü olarak silahlı gruplara katıldığı düşünülüyor.

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Doğu Afrika ülkelerinden Uganda, Kasım 2021'den beri batı komşusu EAC'de silahlı gruplarla mücadele ediyor.