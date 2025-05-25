“ABD’nin yer altında gizlice kurduğu şehirler, dev sığınaklar ve milyarlarca dolarlık kayıp bütçe… Komplo teorilerini andıran bu iddia, ‘kıyamet günü’ planını ifşa etti.





Okyanusun altında bile sığınak var

Fitts’e göre, yeraltı üslerinin inşası 1998’de başladı ve 17 yıl boyunca sürdü. Colorado’daki Kuzey Amerika Havacılık Savunma Komutanlığı (NORAD) gibi bilinen tesislerin ötesinde, okyanusun altına bile üs inşa edildiği iddia ediliyor. Michigan State Üniversitesi’nden Prof. Mark Skidmore’un 2017 tarihli raporu da, ABD Savunma Bakanlığı’nın 6,5 trilyon dolarlık “muhasebe hatası” yaptığını ve bu fonların yeraltı projelerine aktarıldığını belgeledi.

Kimsenin haberi yok!

Bu üslerin “ülkenin bilim insanları, kültür insanları, siyasetçileri ve zenginleri” için hazırlandığı, halkın ise tamamen dışarıda bırakıldığı konuşuluyor. ABD Kongresi, iddiaların ardından projeyi kapalı oturumlarda masaya yatırdı. Ancak tesislerin nerede olduğu, nasıl bir yapıya sahip olduğu ve kimlerin erişebileceği gibi bilgiler sır gibi saklanıyor.

Eski ABD İskan ve Kentsel Kalkınma Bakan Yardımcısı Catherine Austin Fitts

Sığınakların Ötesinde: Gizli Uzay Programı İddiası

Fitts, ABD’nin yalnızca yeraltında kalmadığını, “gizli uzay programı” yürüttüğünü de ileri sürüyor. Bu devasa harcamaların ardında yalnızca nükleer sığınaklar değil, aynı zamanda başka dünyalara açılabilecek sır dolu projelerin olduğu da iddialar arasında.

“Yaklaşan yok oluş senaryosu için yer altında görünmeyen bir Amerika inşa edildi” ifadesi, kamuoyunda tartışmaları derinleştirirken akıllara bilim kurgu filmlerini getirdi.

'Görünmeyen bir Amerika inşa edildi'

Tüm bu iddialar ABD’de kamu harcamalarının şeffaflığı konusunu yeniden alevlendirdi. Michigan Üniversitesi raporundaki “Yaklaşan yok oluş senaryosu için yer altında görünmeyen bir Amerika inşa edildi” ifadesi, kamuoyunda tartışmaları derinleştiriyor. “Bu sığınaklar yalnızca elitleri mi koruyacak, yoksa sıradan Amerikalılara da kapı açılacak mı?” sorusu ise hâlâ yanıtsız.







