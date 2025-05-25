ABD'li eski Bakan Yardımcısı Catherine Austin Fitts ancak bilim kurgu filmlerinde karşılaşılacak bir iddiada bulundu. İddiaya göre ABD 21 trilyon dolar harcayarak 17 yıl boyunca yerin altına 170'den fazla sığınak, askeri üs ve yerleşke kurdu. Olası bir nükleer kıyamet ya da doğal felaketlerin önüne geçmek için inşa edilen gizli üslerin “Elitlerin hayatını kurtarmak için inşa edildiği” iddia ediliyor.
Okyanusun altında bile sığınak var
Fitts’e göre, yeraltı üslerinin inşası 1998’de başladı ve 17 yıl boyunca sürdü. Colorado’daki Kuzey Amerika Havacılık Savunma Komutanlığı (NORAD) gibi bilinen tesislerin ötesinde, okyanusun altına bile üs inşa edildiği iddia ediliyor. Michigan State Üniversitesi’nden Prof. Mark Skidmore’un 2017 tarihli raporu da, ABD Savunma Bakanlığı’nın 6,5 trilyon dolarlık “muhasebe hatası” yaptığını ve bu fonların yeraltı projelerine aktarıldığını belgeledi.
Kimsenin haberi yok!
Bu üslerin “ülkenin bilim insanları, kültür insanları, siyasetçileri ve zenginleri” için hazırlandığı, halkın ise tamamen dışarıda bırakıldığı konuşuluyor. ABD Kongresi, iddiaların ardından projeyi kapalı oturumlarda masaya yatırdı. Ancak tesislerin nerede olduğu, nasıl bir yapıya sahip olduğu ve kimlerin erişebileceği gibi bilgiler sır gibi saklanıyor.
Sığınakların Ötesinde: Gizli Uzay Programı İddiası
Fitts, ABD’nin yalnızca yeraltında kalmadığını, “gizli uzay programı” yürüttüğünü de ileri sürüyor. Bu devasa harcamaların ardında yalnızca nükleer sığınaklar değil, aynı zamanda başka dünyalara açılabilecek sır dolu projelerin olduğu da iddialar arasında.
'Görünmeyen bir Amerika inşa edildi'
Tüm bu iddialar ABD’de kamu harcamalarının şeffaflığı konusunu yeniden alevlendirdi. Michigan Üniversitesi raporundaki “Yaklaşan yok oluş senaryosu için yer altında görünmeyen bir Amerika inşa edildi” ifadesi, kamuoyunda tartışmaları derinleştiriyor. “Bu sığınaklar yalnızca elitleri mi koruyacak, yoksa sıradan Amerikalılara da kapı açılacak mı?” sorusu ise hâlâ yanıtsız.