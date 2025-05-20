Trump'ın ekibi: Gazze'deki savaş devam ederse ABD İsrail'i terk edecek

WP'nin konuyla ilgili bilgi sahibi olan bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 18 Mayıs'ta Gazze'de "kıtlık yaşanmaması için temel miktarda gıda" geçişine izin vermenin

"teknik bir mesele"