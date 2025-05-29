KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: 'Rumların tehdit ve şantajlarına asla prim vermeyeceğim'

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, düzenlenen basın toplantısında Rum liderle hiçbir zaman diyalog ve temastan kaçınmadığını vurguladı. Rumların KKTC'de mülk alanlara yönelik tutuklama eylemleriyle ilgili Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Rumların tehdit ve şantajlarına asla prim vermeyeceğim" ifadelerini kullandı.
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'i kabul etti.
KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesinde gerçekleşen görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Görüşmeden sonra basın toplantısı düzenleyen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hiçbir zaman diyalog ve temastan kaçınmadığını vurgulayarak, son 2 ay içinde Rum liderle 2 defa görüştüğünü hatırlattı.
"Saldırmaya devam ettikçe benzer karşılığı görecektir"
Tatar, GKRY'nin KKTC'de mülk alanlara yönelik tutumunun, Cenevre toplantısının ardından Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in olumlu bir atmosfer oluştuğu yönündeki değerlendirmesine ve bu atmosferin geliştirilmesi için başlatılan işbirliği çalışmaları sürecini de baltaladığını kaydederek şunları söyledi:
Köprü kurulması için çalışmalara devam edilecek
BM Genel Sekreteri Guterres'in Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Cuellar, görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Tatar'dan ayrı olarak gazetecilere kısa bir açıklama yaptı.
Cuma günü Rum lider Nikos Hristodulidis'le de toplantı yapacağını açıklayan Cuellar, daha sonra iki tarafın ticaret odalarıyla öğle yemeğinde buluşacağını, farklı alanlarda köprü kurulması için çalışmalarına devam edeceğini söyledi.