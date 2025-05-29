KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: 'Rumların tehdit ve şantajlarına asla prim vermeyeceğim'

"KKTC sınırları içinde yatırım yapan ya da mülkiyet işlemi gerçekleştiren insanlar, siyasi gerekçelerle suç işliyormuş gibi gösterilerek, bir korku ortamı yaratılmak isteniyor. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Bu sadece bireylerin haklarını değil, iki halk arasındaki güveni ve gelecekteki uzlaşı ihtimalini de hedef alan tehlikeli bir yaklaşımdır. Bu tutum devam ettikçe, sağlıklı bir diyalog ortamından söz etmek mümkün değildir."