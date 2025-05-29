Türkiye'nin desteği ile KKTC'de Göç Yönetim Merkezi açıldı

Başkent Lefkoşa'daki Göç Yönetim Merkezi'nde yapılan açılış törenine, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, KKTC İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve her iki ülkeden polis yetkilileri katıldı.

Törende hitapta bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, KKTC ile diğer alanlarda olduğu gibi düzensiz göç konusunda da birlikte hareket edeceklerini söyleyerek, Türkiye'nin düzensiz göçle ilgili adımlarını hukuka uygun olarak attığını ve bu alanda başarılı olduğunu belirtti.