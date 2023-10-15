Küresel markalar ellerine kan bulaştırdı: İşgalci İsrail'e peş peşe desteklerini duyuruyorlar

İşgalcilerin ara vermeden devam ettiği saldırılar yüzünden can pazarına dönen Gazze'de siviller elektrik ve su gibi temel ihtiyaçlardan yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor. Dünyanın dört bir yanından kendilerine gönderilen yardımları bekleyen insanlara gelen yüzlerce tır dolusu insani yardım Refah Sınır Kapısı'nda bebek katili İsrail tarafından bekletiliyor.

Gazze'de işgalci İsrail tarafından yaşatılan insanlık dramına sessiz kalan küresel markalar bu insanlık ayıbı yetmezmiş gibi işgalcilere peş peşe desteklerini duyurmaya başladı. Yiyecek-içecek sektöründe Subway, Coca Cola, Burger King, McDonalds, Starbucks, Lipton ve Nestle markalarına kan bulaştıran ve işgalcilere çanak tutan küresel isimler arasında yer aldı. Ayrıca otomotiv devi Hyundai, kozmetik sektöründen Loreal, teknoloji devi HP, dünyaca ünlü Carrefour ve spor giyim markaları Nike ve Puma da işgalci saflarında yerini aldı.