Küresel markalar ellerine kan bulaştırdı: İşgalci İsrail'e peş peşe desteklerini duyuruyorlar

Filistin Sağlık Bakanlığı, işgalcilerin saldırılarında Gazze'de 2 bin 670 kişinin öldüğünü, 9 bin 600 kişinin yaralandığını duyurmuştu.
İşgalcilerin ara vermeden devam ettiği saldırılar yüzünden can pazarına dönen Gazze'de siviller elektrik ve su gibi temel ihtiyaçlardan yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor. Dünyanın dört bir yanından kendilerine gönderilen yardımları bekleyen insanlara gelen yüzlerce tır dolusu insani yardım Refah Sınır Kapısı'nda bebek katili İsrail tarafından bekletiliyor.
Gazze'de işgalci İsrail tarafından yaşatılan insanlık dramına sessiz kalan küresel markalar bu insanlık ayıbı yetmezmiş gibi işgalcilere peş peşe desteklerini duyurmaya başladı. Yiyecek-içecek sektöründe Subway, Coca Cola, Burger King, McDonalds, Starbucks, Lipton ve Nestle markalarına kan bulaştıran ve işgalcilere çanak tutan küresel isimler arasında yer aldı. Ayrıca otomotiv devi Hyundai, kozmetik sektöründen Loreal, teknoloji devi HP, dünyaca ünlü Carrefour ve spor giyim markaları Nike ve Puma da işgalci saflarında yerini aldı.
İşgalci İsrail-Filistin çatışması
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.
Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.
Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, işgalci İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.
Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.
İşgal altındaki Batı Şeria'da da işgalcilerin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 56 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.