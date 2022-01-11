Dünya Kuzey Korenin balistik olma ihtimali yüksek füze denemesi yaptı
ASYA

Kuzey Kore'nin balistik olma ihtimali yüksek füze denemesi yaptı

Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin balistik olma ihtimali yüksek füze denemesi yaptığını ifade etti.Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin kara konuşlu füzeyi Japon Denizi yönüne doğru yerel saatle 07.27 sularında fırlattığını belirtti.

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Haber Merkezi AA
Kuzey Korenin balistik olma ihtimali yüksek füze denemesi yaptı
Kuzey Kore'nin balistik olma ihtimali yüksek füze denemesi yaptı.

Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin balistik olma ihtimali yüksek füze denemesi yaptığını ifade etti.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin kara konuşlu füzeyi Japon Denizi yönüne doğru yerel saatle 07.27 sularında fırlattığını belirtti.

BALİSTİK FÜZE DENEMESİ

Açıklamada, füzenin balistik olma ihtimalinin yüksek olduğu bildirildi.

Japonya hükümeti de füzenin ulusal münhasır ekonomik bölge dışına düştüğünü açıkladı.

Japonya Savunma Bakanlığı, "balistik olduğu tahmin edilen füzeye" ilişkin detaylı bilgi vermedi.

Kyodo ajansı henüz bölgede seyir halindeki gemi ve uçaklarda hasar saptanmadığını ifade etti.

Denemeyi "talihsiz" olarak nitelendiren Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Kuzey Kore'nin askeri faaliyetlerini izlemeyi sürdüreceklerini belirtti.

Kişida, bölgede olası hasar tespit çalışmalarına yönelik yetkililere talimat verdiğini kaydetti.

Kuzey Kore, 5 Ocak 2022'de "hipersonik füzeyi başarıyla denediğini" açıklamıştı.

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