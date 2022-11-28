LGBT dayatması pahalıya patlayacak: Katar Londra’nın biletini kesecek

LGBT dayatmasının baş mimarlarından İngiltere, 2022 Dünya Kupası’na ev sahipliği yapan ve ülkesinde LGBT propagandasına müsaade etmeyeceğini duyuran Katar’ın turizmini baltalamak için skandal bir karar aldı. Londra Belediyesi, LGBT karşıtı duruşu nedeniyle tren, metro, otobüs ve taksi duraklarının da aralarında bulunduğu pek çok noktada Katar’a ait tanıtım ve turizm reklamlarını yasakladı. Ancak Financial Times’ın haberine göre, İngiltere’nin LGBT lobisinin dayatmasıyla aldığı skandal karar kendisine de pahalıya patladı. Doha yönetimi, reklam ambargosunun uygulandığı Londra’daki “mevcut ve gelecekteki yatırımlarını” gözden geçirme kararı aldı. İngiliz otoriteler, enerji krizinin pençesindeki Londra ve doğal gaz zengini Doha yönetimi arasındaki gerilimin İngiltere’ye pahalıya patlayacağı görüşünde.

REKLAM

LOBİ BASKISIYLA KARAR ALDI

Habere göre, Londra Belediye Başkanı Sadık Han, 2019’da şehir ulaşımından sorumlu olan Transport for London’a (TfL), “LGBT karşıtı yasalara sahip ülkelerin reklam ve sponsorluklarına temkinli yaklaşma” çağrısında bulundu. Çağrı sonrası TfL, LGBT’nin yasa dışı olduğu Pakistan, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi 11 ülkeye ait reklamları yasakladı. Ancak şehirdeki büyük yatırımları nedeniyle, Katar’a yönelik reklam yaptırımları uygulanmadı. Dünya Kupası’na ev sahipliği yapan Katar’ın, organizasyon süresince LGBT bayraklarını sallamanın yasak olduğunu ve propagandaya yol açacak eylemlere müsamaha gösterilmeyeceğini duyurması sonrası TfL, LGBT lobisinin baskısıyla reklam yasağını Katar’ı da kapsayacak şekilde güncelledi.

KÜSTAH AÇIKLAMA

TfL reklam ambargosunu, Katar’a seyahati veya Katar’da turizmi tanıtan veya Katar’ı arzu edilen bir destinasyon olarak gösteren reklamların kabul edilemez” sözleriyle küstah bir açıklama yaptı. Habere göre karar, Londra Belediye Başkanı Sadık Han’ın Dünya Kupası’nı denetleyen Q22 ile görüşmesi sonrasında alındı. Gazeteye konuşan bir yetkili, Doha yönetiminin Londra’nın aldığı karara çok sinirlendiğini ve şehirdeki yatırımlarını tekrardan gözden geçireceğini kaydetti.

REKLAM

EN BÜYÜK YATIRIMCILAR ARASINDA

Katar yatırım fonu Londra’nın en büyük yatırımcılarından biri konumunda bulunuyor. 445 milyar dolarlık Katar Yatırım Otoritesi’nin Londra’da, Harrods mağazası, Shard gökdeleni, Canary Wharf finans merkezi ortaklığı Savoy ve Grosvenor House otellerinin yanı sıra, Heathrow Havalimanı’nın yüzde 20 hissedarlığı ve Sainsbury süpermarket grubunun yüzde 14 hissedarlığı gibi dev yatırımları bulunuyor.

ÇİN İLE LNG ANLAŞMASI YAPTI

Söz konusu gelişme, Batı yönetimlerinin ilk kaybı değil. Geçtiğimiz hafta Katar ve Çin arasında 27 yıllık sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) anlaşması imzalandığı açıklanmıştı. Anlaşmaya göre Qatar Energy’nin Çin firması SINOPEC’e 27 yıl boyunca yıllık 4 milyon ton LNG sağlayacağı duyurulmuş, uzmanlar, anlaşmanın LNG sektörünün “en uzun süreli anlaşması” olduğunu kaydetmişti. Anlaşma Avrupa ülkelerinde deprem etkisi yaratmıştı. Zira geçtiğimiz aylarda Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel öncülüğünde çok sayıda Avrupa ülkesi, Rusya’nın gazı kesmesiyle oluşan enerji krizinin yaralarını sarmak için Katar’ın kapısını aşındırmış, ancak sonuç alamamıştı.

REKLAM