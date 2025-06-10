Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Los Angeles Belediye Başkanı Trump'a bayrak açtı: 'Yalan söyledi'

Los Angeles Belediye Başkanı Trump'a bayrak açtı: 'Yalan söyledi'

10:3010/06/2025, Salı
AA
Sonraki haber
Los Angeles'ta protestolar.
Los Angeles'ta protestolar.

Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, kentte süren düzensiz göçmenlere destek gösterilerine ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu. ABD yönetiminin Ulusal Muhafızlar ile Deniz Piyadelerini devreye sokmasını sert bir dille eleştiren Bass, Los Angeles’ın adeta bir “denek” şehir muamelesi gördüğünü savundu.

Los Angeles Belediye Başkanı
Karen Bass
, kentte devam eden düzensiz göçmenlere destek protestoları sırasında ABD yönetiminin Ulusal Muhafızlar ve Deniz Piyadelerini konuşlandırmasını eleştirerek Los Angeles'ın "denek" olarak kullanıldığını savundu.

Bass, gazetecilere yaptığı açıklamada, Donald Trump'ın Los Angeles'a asker konuşlandırılması hakkında değerlendirmelerde bulundu.


Trump yönetiminin "daha önce baskınların, suçluları ve hakkında yakalama kararı olan kişileri bulmaya yönelik olacağını söylediğini" belirten Bass, mevcut durumda yetkililerin insanların iş yerlerine kadar gittiğini söyledi.

Bass,
"Bize, tutuklanacak kişilerin bu insanlar olacağı söylenmemişti ve bu, bana kentimizin aslında bir denek gibi kullanıldığı hissini veriyor."
eleştirisinde bulundu.


Los Angeles'ta ICE karşıtı protestolar


ABD'nin Los Angeles kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla düzenlenen gösteriler devam ederken Trump yönetiminden sert açıklamalar gelmişti.


ICE karşıtı protestolarda çok sayıda gösterici gözaltına alınmış, zaman zaman güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Los Angeles'taki durumu kontrol altına almak amacıyla Ulusal Muhafızları görevlendirdiğini açıklamış ve bölgedeki olaylardan dolayı Demokrat yöneticileri suçlamıştı.




#Los Angeles
#Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass
#protesto
#Trump
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ BAŞVURU E-DEVLET 2025: TOKİ sosyal konut başvuruları başladı mı, ne zaman?