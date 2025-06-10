Los Angeles Belediye Başkanı Trump'a bayrak açtı: 'Yalan söyledi'

Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, kentte süren düzensiz göçmenlere destek gösterilerine ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu. ABD yönetiminin Ulusal Muhafızlar ile Deniz Piyadelerini devreye sokmasını sert bir dille eleştiren Bass, Los Angeles’ın adeta bir “denek” şehir muamelesi gördüğünü savundu.
Bass, gazetecilere yaptığı açıklamada, Donald Trump'ın Los Angeles'a asker konuşlandırılması hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Los Angeles'ta ICE karşıtı protestolar
ABD'nin Los Angeles kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla düzenlenen gösteriler devam ederken Trump yönetiminden sert açıklamalar gelmişti.
ICE karşıtı protestolarda çok sayıda gösterici gözaltına alınmış, zaman zaman güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşanmıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, Los Angeles'taki durumu kontrol altına almak amacıyla Ulusal Muhafızları görevlendirdiğini açıklamış ve bölgedeki olaylardan dolayı Demokrat yöneticileri suçlamıştı.