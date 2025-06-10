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Meksika lideri Sheinbaum'dan vatandaşlarına 'Los Angeles' çağrısı: Şiddetten uzak durun

Meksika lideri Sheinbaum'dan vatandaşlarına 'Los Angeles' çağrısı: Şiddetten uzak durun

00:0510/06/2025, Salı
AA
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Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum
Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Los Angeles'ta düzenlenen göçmen karşıtı protestolarda yaşanan şiddet olaylarını kınayarak, vatandaşlarına barışçıl kalmaları çağrısında bulundu. Sheinbaum, ABD'li yetkililerden, gözaltına alınan Meksikalıların insan haklarına saygılı ve adil yargılanma ilkeleri çerçevesinde muamele görmelerini talep etti. Meksika Dışişleri Bakanı Juan Ramon de la Fuente, protestolarda en az 42 Meksikalının gözaltına alındığını ve bunlardan 4'ünün ülkeye geri döndüğünü bildirdi.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD'nin Los Angeles kentinde düzensiz göçmenlere destek amacıyla düzenlenen protestolara ilişkin vatandaşlarına şiddetten uzak durmaları çağrısında bulundu.

Ulusal Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında konuşan Sheinbaum, Los Angeles'ta yaşayan Meksikalılardan provokasyondan uzak durmasını istedi.

Sheinbaum, güvenlik güçleri ile protestocular arasında yaşanan çatışmalara değinerek, "Devriye araçlarının yakılması bir direnişten çok provokasyon gibi görünüyor. Şiddet nereden gelirse gelsin kınıyoruz. Meksika halkının provokasyonlara kapılmadan barışçıl kalmalarını ve şiddetten uzak durmalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD'li yetkililerden, protestolara katılan Meksikalıların insan haklarına saygı ve adil yargılanma ilkeleri çerçevesinde muamele görmesini talep eden Sheinbaum, bazı Meksika vatandaşlarının gözaltına alındığını belirtti.

Meksika Dışişleri Bakanı Juan Ramon de la Fuente ise protestolarda en az 42 Meksikalının gözaltına alındığını, bunlardan 4'ünün ülkeye geri döndüğünü bildirdi.


Los Angeles'ta ICE karşıtı protestolar

ABD'nin Los Angeles kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla düzenlenen gösteriler devam ederken Trump yönetiminden sert açıklamalar gelmişti.

ICE karşıtı protestolarda çok sayıda gösterici gözaltına alınmış, zaman zaman güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Los Angeles'taki durumu kontrol altına almak amacıyla Ulusal Muhafızları görevlendirdiğini açıklamış ve bölgedeki olaylardan dolayı Demokrat yöneticileri suçlamıştı.


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