Maarif Afrika’nın yeteneklerini sporda buluşturdu

Afrika’da kardeşlik ruhu sporla güçleniyor. Dünyanın 55 ülkesinde Türkiye adına uluslararası eğitim faaliyetleri yapan Maarif Vakfı, 20 Afrika ülkesinden gençlerin çeşitli branşlarda Mali’de katıldığı ve üç gün süren 2. Afrika Maarif Spor Oyunlarında spor ve Türkiye heyecanının birlikte yaşattı. Üç günlük maraton, ödül töreni, madalyaların takdimi ve konser ile sona erdi.
Final oyunları ve ödül törenine Mali Millî Eğitim Bakanı Dr. Amadou Sy Savane, Mali Gençlik ve Spor Bakanı Abdoul Kassim Fomba, Türkiye’nin Bamako Büyükelçisi Efe Ceylan ve TMV Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Mehmet Cangir katıldı.
- Mali başta olmak üzere Burkina Faso, Burundi, Çad, Demokratik Kongo, Ekvator Ginesi, Etiyopya, Fildişi Sahili, Gabon, Gambiya, Gine, Kamerun, Kongo, Madagaskar, Moritanya, Nijer, Senegal, Somali, Togo ve Tunus'tan genç sporcularla Bamako'dan yaklaşık 80 devlet okulu ve özel okulun da yer aldığı 2. Afrika Maarif Spor Oyunlarında genç sporcular birinci olmak için kıyasıya mücadele ettiler.
Erkek futbolda Quartier Mali 2 Lisesi şampiyon oldu. Mamadou Saar Lisesi ikinci, Kognoumani Lisesi üçüncü sıraya yerleşti.
Kız futbolda Bilaly Sissoko Lisesi 8-2 sonuçlanan final karşılaşmasıyla birinci olurken, Boicar Gnafo Lisesi ikinci, Ba Aminata Diallo Lisesi üçüncü oldu.
- Erkek basketbolda Maahad al Ouloum Lisesi birinciliği rakiplerine kaptırmazken Louise Oumet ve Kognoumani liseleri ikinci ve üçüncü sırada yer aldı.
Kız basketbolda şampiyon olan Bicentenaire Lisesini ikinci sırada Askia Muhammed ve üçüncü sırada Soumangourou Kante takip etti.
Voleybol’da Maali Maarif Okulları şampiyon oldu
Nefeslerin tutulduğu erkek voleybol finalinde Liberte A şampiyonluğa ulaşırken Mali Maarif Okulları ikinci oldu. Alhassane Doucoure Lisesi üçüncülük elde etti.
Kız voleybolda Mali Maarif Okulları şampiyonluğu kaptırmazken Ba Aminata Diallo Lisesi ikinci, Kognoumani Lisesi üçüncü oldu.
Erkek hentbol finalinde Soumangourou Kante Lisesi ve Lycee Nouvelle karşı karşıya gelirken kazanan Soumangourou oldu. Lycee Nouvelle ikincilik, ESCAE Lisesi üçüncülük elde etti.
Etiyopya, Nijer ve Burkina Faso ve Mali Maarif okulları madalyaları aldı
100 metre erkeklerde Etiyopya Maarif Okullarından Salim Keder Hassan altın, Nijer Maarif Okullarından Cheick Ali Abdou gümüş, Burkina Faso Maarif Okullarından Hasan Targuio bronz madalya kazandı.
- 100 metre kızlar finaline Mali Maarif Okulları damga vurdu. Kadiatou Bagaga altın, Fatoumata Traore gümüş madalya kazandı. Maahad al Oulom Lisesinden Aminata Kiessa bronz madalya elde etti.
400 metre erkekler finalinde Mamadou Sarr Lisesinden Boubacar Diakite birinci, Maahad al Ouloum Lisesinden İbrahim Diarra ikinci, Gabon Maarif Okullarından Daryll Georges Mbiguis üçüncü oldu.
400 metre kız finalinde Maahad al Oulom Lisesinden Aminata Kemesse altın, Sinerji Lisesinden Kadiatou Diallo gümüş, Louis Oumet Lisesinden Bintou Samake bronz madalyayı kazanan isimler oldu.
4x100 metre erkekler bayrak koşusunda Boicar Gnafo Lisesi birinci, Mamadou Sarr Lisesi ikinci, Mali Maarif Okulları üçüncü oldu.
4x100 metre kızlar bayrak koşusunda Mali Maarif Okulları altın madalya kazandı. Progress Lisesi gümüş, Fily Dabo Sissoko Lisesi bronz madalya elde etti.
Uzun atlama erkeklerde Mali Maarif Okullarından Boubacar Diallo birinci, Gabon Maarif Okullarından Daryll Georges Mbiguis ikinci, ESCAE Lisesinden Oumar Diakite üçüncü oldu.
Uzun atlama kızlarda Maarif öğrencileri madalyaları topladı
Uzun atlama kızlarda Türkiye Maarif Vakfı okulları tüm madalyaları kazandı. Birinci Gabon’dan Rekou Angue Maena, ikinci Mali’den Awa Diakite, üçüncü Burkina Faso’dan Dialla A. Aurelia oldu.
Yüksek atlama erkeklerde Gabon Maarif Okullarından Daryll Georges altın, Kamerun Maarif Okullarından İbrahima Dahirou gümüş ve Louis Oumet Lisesinden Mariama A. Maiga bronz madalya kazandı.
Yüksek atlama kızlarda Maahad al Ouloum Lisesinden Djonkouda Diawara birinci, Mali Maarif Okullarından Kadidiatou Bakaga ikinci, Louis Oumet Lisesinden Mariama Maiga üçüncü oldu.
Gülle ve ciritte Togo, Burkina, Gambiya madalyaları topladı
Gülle atma erkekler finalinde Togo Maarif Okullarından Adam Rachid Abdoul altın madalya kazandı. El Muhammediye Lisesinden Mamadou Diallo gümüş, Torokoro-3 Lisesinden Mamadou Drabo bronz madalyanın sahibi oldu.
Gülle atma kızlarda Maahad al Ouloum Lisesinden Fatoumata Kone birinci, Burkina Faso Maarif Okullarından Dialla Ali Aurelia ikinci ve Mamadou Sarr Lisesinden Haby Sissoko üçüncü oldu.
Cirit atma kızlarda Fily Dabo Sissoko Lisesinden Ba Dialla Simpara altın, Burkina Faso Maarif Okullarından Dialla Ali Aurelie gümüş, Gambiya Maarif Okullarından Cecilia Y. Françoise bronz madalyayı kazanan isimler oldu.
Yüzmede madalyalar Nijer ve Kongo Maarif öğrencilerinin oldu
Yüzme erkeklerde Nijer Maarif Okullarından Ayma S. Djibo büyük farkla kazandı. Gümüş ve bronz madalyalar ise Liberte A Lisesinden Nelson Traore ve Victor Basse’nin oldu.
Heyecan dolu mücadelelerin ardından ödül töreninde kupalar, madalyalar ve sürpriz hediyeler sahiplerini buldu.
2. Afrika Maarif Spor Oyunları, ödül töreninin ardından düzenlenen coşkulu konserle sona erdi.