Maarif Afrika’nın yeteneklerini sporda buluşturdu

Mali başta olmak üzere Burkina Faso, Burundi, Çad, Demokratik Kongo, Ekvator Ginesi, Etiyopya, Fildişi Sahili, Gabon, Gambiya, Gine, Kamerun, Kongo, Madagaskar, Moritanya, Nijer, Senegal, Somali, Togo ve Tunus'tan genç sporcularla Bamako'dan yaklaşık 80 devlet okulu ve özel okulun da yer aldığı 2. Afrika Maarif Spor Oyunlarında genç sporcular birinci olmak için kıyasıya mücadele ettiler.