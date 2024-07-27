Macaristan Başbakanı Orban Paris Olimpiyatları'ndaki LGBT sapkınlığına tepkili: Batı'da ahlak kalmadı

Orban, dünyada ise güç dengesinin Asya ve Rusya'ya doğru kaydığını ve önümüzdeki on yıllar, belki de asırlar boyunca dünyanın baskın güç merkezinin Asya olacağını söyledi. Çin, Hindistan, Pakistan ve Endonezya'dan geleceğin büyük güçleri olarak bahseden Orban,

“500 yıldır görülmemiş bir değişim geliyor. Karşı karşıya olduğumuz şey, dünya düzeninde yaşanan bir değişiklik”