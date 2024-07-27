Macaristan Başbakanı Orban Paris Olimpiyatları'ndaki LGBT sapkınlığına tepkili: Batı'da ahlak kalmadı

Romanya'nın orta kesimlerinde Macarların yoğun olarak yaşadığı Baile Tusnad şehrinde düzenlenen bir festivalde Macar toplumuna hitap eden Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa'nın kendi menfaatlerinin gereklerini bir kenara bırakıp kendini imha etmek pahasına ABD dış politikasını takip ettiğini söyledi.
"Baskın güç merkezi Asya olacak"
"Ukrayna'ya yetecek paramız yok"
"Batı'da ahlak kalmadı"
Trump'a destek verdi
Yaklaşık 2 saat süren konuşmasında Orban, ABD'de kasım ayında gerçekleştirilecek başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçi Parti'nin adayı olan eski Başkan Donald Trump'a destek verdi. Orban, kasım ayındaki seçimleri Trump'ın kazanacağı tahmininde bulundu. Macar lider, Avrupa'nın Ukrayna'ya ilişkin politikasını o zamana kadar değiştirmemesi halinde, Trump'ın zaferinden sonra yapabileceği tek şeyin, yenilgiyi kabul etmek olacağını ileri sürdü.