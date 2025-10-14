Yeni Şafak
Meksika'da şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 64'e yükseldi

07:3214/10/2025, Salı
AA
Meksika basınına göre, son yılların en büyük sel felaketinde etkilenenlerin sayısı 250 bini, hasar gören evlerin sayısı ise 50 bini geçti.
Meksika'da şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 64'e, kaybolanların sayısı 65'e yükseldi.

Sivil Koruma Ulusal Koordinatörlüğünden (CNPC) yapılan açıklamada, geçen haftadan bu yana tropik fırtınalar Priscilla ve Raymond'un neden olduğu şiddetli yağışlar sebebiyle can kaybının arttığı duyuruldu. Açıklamada, ülkenin Veracruz, Puebla, Hidalgo, Queretaro ve San Luis Potosi eyaletlerinde ölenlerin sayısının 64'e, kaybolanların sayısının ise 65'e yükseldiği belirtildi.


Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında, eyaletlerde sel felaketinden etkilenen vatandaşlar için ekiplerin seferber olduğunu söyledi.


Giysi, hijyen ürünleri, içme suyu ve gıda yardımlarının daha etkin ulaştırılması için yeni ekiplerin eyaletlere gönderildiğini dile getiren Sheinbaum, "Yeniden toparlanma çabalarında ve afetzedelere destekte tüm yüreğimizi ortaya koyacağız." ifadesini kullandı.







