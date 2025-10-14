Meksika'da şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 64'e yükseldi

Sivil Koruma Ulusal Koordinatörlüğünden (CNPC) yapılan açıklamada, geçen haftadan bu yana tropik fırtınalar Priscilla ve Raymond'un neden olduğu şiddetli yağışlar sebebiyle can kaybının arttığı duyuruldu. Açıklamada, ülkenin Veracruz, Puebla, Hidalgo, Queretaro ve San Luis Potosi eyaletlerinde ölenlerin sayısının 64'e, kaybolanların sayısının ise 65'e yükseldiği belirtildi.