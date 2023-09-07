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Dünya

Miçotakis'ten felaket sonrası dikkat çeken açıklama: Bu günlerimizi çok arayacağız

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis sel felaketi ile ilgili yaptığı açıklamada “Bildiğimiz iklim şartları geride kaldı. Bundan böyle yeni iklim şartlarıyla karşılaşacağız. İklim değişiklikleri gelecekte bu günleri aratacak" dedi.

11:30 . 7/09/2023 Perşembe
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Kiryakos Miçotakis

Kiryakos Miçotakis

Yunanistan, 935 bini Meriç Bölgesi'nde olmak üzere 1,5 milyon hektarlık alanın kül olduğu dev orman yangınlarından sonra iki gündür de büyük bir sel felaketiyle karşı karşıya. Selde üç kişinin öldüğü açıklandı.

Daniel Kasırgası, özellikle Volos kenti ve çevresinde büyük hasara yol açtı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, sel felaketinin en büyük nedeninin iklim değişikliği olduğunu söyledi.

BBC Türkçe'de yer alan haber göre; İnsanlığın iklim değişikliğine karşı omuz omuza mücadele etmesi gerektiğini söyleyen Miçotakis, “Bildiğimiz iklim şartları geride kaldı. Bundan böyle yeni iklim şartlarıyla karşılaşacağız. İklim değişiklikleri gelecekte bu günleri aratacak" dedi.

Meteoroloji uzmanlarına göre Daniel Kasırgası, “Yunanistan coğrafyasında bugüne kadar görülmemiş bir sel felaketine” neden oldu.

Birçok ev ve iş yerini su bastı.

Mahsur kalanlar şişme botlarla kurtarıldı.

Ülkenin orta kesiminde birçok bölgede elektrik ve su kesildi, bazı köprüler ve istinat duvarları yıkıldı, sahiplerinin can havliyle terk ettikleri araçlar, sel sularında sürüklendi.



#Yunanistan
#Miçotakis
#sel felaketi
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