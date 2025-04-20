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Mısır Kıpti Kilisesi: Gazze'deki zulme karşıyız Filistinlilerin göç ettirilmesini reddediyoruz

Mısır Kıpti Kilisesi: Gazze'deki zulme karşıyız Filistinlilerin göç ettirilmesini reddediyoruz

16:0520/04/2025, Pazar
AA
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Mısır Kıpti Kilisesi lideri Papa 2. Tavadros, Gazze Şeridi'ndekilerin en ağır adaletsizliklere maruz kaldığını belirterek, Filistinlilerin göç ettirilmesini reddettiklerini ifade etti.

Mısır devlet televizyonunda Paskalya Bayramı dolayısıyla açıklamalarda bulunan Papa 2. Tavadros, "Gazze'deki zulme karşıyız, Filistinlilerin göç ettirilmesini reddediyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına değinen Tavadros, Gazze'deki Filistinlilerin insanlık dışı bir zulme uğradığını, Gazze halkının zorla ya da gönüllü hiçbir şekilde göç ettirilmesine karşı olduklarını söyledi.

"Bu adaletsizliğin bir parçası olmayacağız"

Tavadros, "Filistinliler yaşam, insanlık ve sosyal açıdan korkunç bir adaletsizliğe uğruyor. Gazze tamamen yok edilmiş durumda. Dünyanın vicdanı artık uyanmalı ve bu halkı kurtarmalı." dedi.

Mısır'ın Gazze ile ilgili tutumunun net olduğunu vurgulayan Papa 2. Tavadros,, "Mısır'daki tüm kurumlar gibi biz de zorla ya da gönüllü hiçbir şekilde göçü kabul etmiyoruz. Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin de dediği gibi, bu adaletsizliğin bir parçası olmayacağız." diye konuştu.

"Dünyanın vicdanının artık uyanmasını diliyoruz"

Ezher Şeyhi Ahmed et-Tayyib ile aynı görüşte olduklarını dile getiren Tavadros, "Gazze'deki kardeşlerimizi kurtarmak için dünyanın vicdanının artık uyanmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Geçen ay düzenlenen Arap Birliği Olağanüstü Zirvesi'nde Mısır'ın sunduğu ve Gazze'de zorla göç olmadan yeniden inşayı öngören 53 milyar dolarlık bir plan onaylanmıştı.

Ancak İsrail ve ABD bu planı reddederek, ABD Başkanı Donald Trump tarafından da desteklenen ve Gazze'deki Filistinlilerin Mısır ve Ürdün gibi komşu ülkelere göç ettirilmesini öngören planı savunmuştu.

Mısır ve Ürdün'ün yanı sıra Arap ülkeleri ile uluslararası kuruluşlar ise Trump'ın Gazze planını reddettiklerini duyurmuştu.

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