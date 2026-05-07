Moskova’da mobil internet ve SMS kısıtlanacak: İşte sebebi

Rusya Dijital Kalkınma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Moskova'da güvenlik gerekçesiyle uygulanacak geçici mobil internet kısıtlamalarıyla ilgili bilgiler paylaşıldı.

9 Mayıs'ta Zafer Günü kutlamalarına yönelik güvenlik önlemleri alınacak. Moskova'da mobil internete erişim, 'beyaz listedeki' siteler dahil olmak üzere SMS gönderme hizmetleri geçici olarak kısıtlanacaktır” ifadesine yer verildi.