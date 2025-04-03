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Muhalefetten Miçotakis'in 25 milyar avroluk savunma yatırımına 'yerli üretim' vurgusuyla ağır eleştiri

Muhalefetten Miçotakis'in 25 milyar avroluk savunma yatırımına 'yerli üretim' vurgusuyla ağır eleştiri

00:093/04/2025, Perşembe
G: 3/04/2025, Perşembe
AA
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Yunanistan'da ana muhalefet lideri Nikos Andrulakis, Miçotakis'in savunma yatırımını eleştirdi.
Yunanistan'da ana muhalefet lideri Nikos Andrulakis, Miçotakis'in savunma yatırımını eleştirdi.

İsrail'e gerçekleştirdiği ziyaret nedeniyle muhalefetin ağır eleştirilerde bulunduğu Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis bu kez de 25 milyar avroluk savunma programı nedeniyle hedefte. Ana muhalefet partisi Panhelenik Sosyalist Hareketin lideri Nikos Andrulakis, bir ülke için gücün sadece güçlü bir ordu anlamına gelmediğini belirterek güçlü bir ülke için demografi sorununun çözülmesi, devlet kurumlarına güvenin artması gerektiğini savundu. Öte yandan Andrulakis, savunma sanayisinde yerli üretime de ağırlık verilmesini de istedi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis
'in açıkladığı uzun vadeli savunma yatırımları ve politikaları programına ülkedeki muhalefet partilerinden tepki geldi.

Miçotakis'in bugün parlamentoda uzun vadeli savunma yatırımları ve politikalarına ilişkin programı açıklamasının ardından mecliste grubu bulunan parti liderleri, programa ilişkin görüşlerini meclis kürsüsünden ifade etti.

"Güç sadece güçlü ordu anlamına gelmiyor"

Ana muhalefet partisi
Panhelenik Sosyalist Hareketin lideri Nikos Andrulakis
, savunma yatırımlarına ilişkin program nedeniyle sosyal devlet imkanlarında kesintiye gidilmemesi gerektiğini söyledi.

Andrulakis, ortak Avrupa savunmasının yeni daimi kaynaklarla beslenmesi gerektiğini ileri sürdü.

Bir ülke için gücün sadece güçlü bir ordu anlamına gelmediğini belirten Andrulakis, güçlü bir ülke için demografi sorununun çözülmesi, devlet kurumlarına güvenin artması, sosyal adaletsizliklerin azaltılması, Trakya ve uç adalar başta olacak şekilde sınır bölgelerinin korunması gerektiğini savundu.

Miçotakis'e 'yerli üretim' çağrısı

Andrulakis, savunma sanayisinde yerli üretime de ağırlık verilmesini istedi.

Muhalefetteki Radikal Sol İttifakın lideri Sokratis Famellos da hükümeti, "Güçlü bir dış politika olmaksızın etkili bir savunma olmaz. Dış politika çok yönlü ve strateji sahibi olmalıdır ancak sizde bu yok." sözleriyle eleştirdi.

Famellos'un, hükümete yönelttiği bir başka eleştiri ise ülkenin caydırıcı gücünü artırmak yerine, iletişim aracı olarak pahalı silah sistemlerine yatırım yapması oldu.

Yunanistan Komünist Partisi lideri Dimitris Kuçumbas da silahlanma harcamalarına Avrupa Birliği'nin (AB) katkısı için "Hiçbir şey havadan gelmiyor. Ne de AB hiçbir şeyi armağan ediyor." ifadesini kullandı.

Mecliste konuşan Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ise ülkenin savunma dogmasının değiştiğini belirterek, Ege'nin de ekonomik ve işlevde basit ancak çok yönlü bir sistemle korunacağını kaydetti.

Miçotakis, bugün mecliste yaptığı konuşmada, Yunanistan'ın, yeni teknolojilerin, yurt içi yatırımların ve mevcut savunma sistemlerinin bakım ve onarımlarının dahil edileceği 25 milyar avroluk savunma programına hazırlandığını bildirmişti.



#Savunma Sanayisi
#savunma yatırımları
#Yunanistan
#Kiryakos Miçotakis

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