Dünya Nöroloji uzmanları Joe Bidena demans teşhisi koydu Attığı imzaların geçersiz sayılması gerekiyor
AMERİKA

Nöroloji uzmanları Joe Biden'a 'demans' teşhisi koydu: Attığı imzaların geçersiz sayılması gerekiyor

ABD Başkanı Joe Biden'ın kameralar önünde yaşadığı aksaklıklar uluslararası basında gündem olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde boşlukla tokalaşan Biden'ın önceki gün helikopterden indiği sırada dakikalarca ceketini giymeye çalışması ve sonrasında gözündeki gözlüğü düşürmesi şaşkınlık yarattı. Bu görüntüler konuşulmaya devam edilirken Biden, önceki gün ise Senato çoğunluk lideri Chuck Schumer ile el sıkışmasının ardından tokalaşmak için tekrar elini uzattı. Biden'ın sergilediği davranışları inceleyen Nöroloji uzmanları, ABD Başkanı'nın 'demans' belirtileri gösterdiğini açıkladı. Türkiye'de bu belirtileri göstererek çeşitli testlerden geçirilen kişilere demans teşhisi konulması halinde hastaya vasi atandığı söyleyen uzmanlar, ABD Başkanı Biden gibi ileri derecede unutkanlık belirtisi gösteren kişilerin attığı imzaların geçersiz sayılması gerektiğinin altını çizdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Nöroloji uzmanları Joe Bidena demans teşhisi koydu: Attığı imzaların geçersiz sayılması gerekiyor
ABD Başkanı Biden'ın zor anları

Geçtiğimiz aylarda ABD’nin Kuzey Karolina eyaletinde bir üniversitede yaklaşık 40 dakika süren konuşmasının ardından kürsüden ayrılırken havayla tokalaşan ABD Başkanı Joe Biden, dünya medyasının gündemine oturmuştu.

DAKİKALARCA CEKETİNİ GİYEMEDİ

Koronavirüse yakalandıktan sonra testi negatife dönen ABD Başkanı, önceki gün ise sel nedeniyle zarar gören aileleri ziyaret ettiği Kentucky'den ayrılmadan önce basın mensuplarına açıklama yapacağı alana geldi. Helikopterden indiği sırada ceketini giymek isteyen ancak bunu bir türlü başaramayan Biden'ın yardımına eşi yetişti. ABD Başkanı'nın daha sonra ise gözünde bulunan gözlüğünü düşürdüğü görüldü.

TEKRAR ELİNİ UZATTI

Joe Biden, geçtiğimiz gün de başka bir görüntüsüyle gündem oldu. Senato çoğunluk lideri Chuck Schumer ile el sıkışan Biden'ın el sıkışmak için tekrardan elini uzattığı görüntüler şaşkınlık yarattı.

BİDEN'A TEŞHİS KONULDU: DEMANS

ABD’nin 79 yaşındaki Başkanı Joe Biden'ın kameralar önünde yaşadığı aksaklıklara bir hastalığın sebep olduğu düşünülüyor. Nöroloji uzmanlarının görüşlerine göre Biden, hafızayı, düşünmeyi ve sosyal becerileri etkileyen 'demans' belirtilerini sergiliyor. Uzmanlar, 75 yaş ve üzeri kişilerde yüzde 25 oranında görünen demansın unutkanlık, dengesizlik ve davranış bozukluğuna yol açtığını vurgulayarak Biden'ın dikkatsizliğinin ve tuhaf davranışlarının bu hastalığın göstergesi olduğunu belirtiyor.

TÜRKİYE'DE OLSA HASTAYA VASİ ATANIR

Türkiye'de bu belirtileri göstererek çeşitli testlerden geçirilen kişilere demans teşhisi konulması halinde hastaya vasi atandığı söyleyen uzmanlar, ABD Başkanı Biden gibi ileri derecede unutkanlık belirtisi gösteren kişilerin attığı imzaların geçersiz sayılması gerektiğinin altını çizdi.

Nöroloji uzmanları Biden'a 'demans' teşhisi koydu: Attığı imzaların geçersiz sayılması gerekiyor
OYNAT 00:48
Nöroloji uzmanları Biden'a 'demans' teşhisi koydu: Attığı imzaların geçersiz sayılması gerekiyor
ABD Başkanı Joe Biden'ın kameralar önünde yaşadığı aksaklıklar uluslararası basında gündem olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde boşlukla tokalaşan Biden'ın önceki gün helikopterden indiği sırada dakikalarca ceketini giymeye çalışması ve sonrasında gözündeki gözlüğü düşürmesi şaşkınlık yarattı. Bu görüntüler konuşulmaya devam edilirken Biden, önceki gün ise Senato çoğunluk lideri Chuck Schumer ile el sıkışmasının ardından tokalaşmak için tekrar elini uzattı. Biden'ın sergilediği davranışları inceleyen Nöroloji uzmanları ABD Başkanı'nın 'demans' belirtileri gösterdiğini açıkladı. Türkiye'de bu belirtileri göstererek çeşitli testlerden geçirilen kişilere demans teşhisi konulması halinde hastaya vasi atandığı söyleyen uzmanlar, ABD Başkanı Biden gibi ileri derecede unutkanlık belirtisi gösteren kişilerin attığı imzaların geçersiz sayılması gerektiğinin altını çizdi.


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Nöroloji uzmanları Joe Biden'a 'demans' teşhisi koydu: Attığı imzaların geçersiz sayılması gerekiyor
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Nöroloji uzmanları Joe Biden'a 'demans' teşhisi koydu: Attığı imzaların geçersiz sayılması gerekiyor

ABD Başkanı Joe Biden'ın kameralar önünde yaşadığı aksaklıklar uluslararası basında gündem olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde boşlukla tokalaşan Biden'ın önceki gün helikopterden indiği sırada dakikalarca ceketini giymeye çalışması ve sonrasında gözündeki gözlüğü düşürmesi şaşkınlık yarattı. Bu görüntüler konuşulmaya devam edilirken Biden, önceki gün ise Senato çoğunluk lideri Chuck Schumer ile el sıkışmasının ardından tokalaşmak için tekrar elini uzattı. Biden'ın sergilediği davranışları inceleyen Nöroloji uzmanları, ABD Başkanı'nın 'demans' belirtileri gösterdiğini açıkladı. Türkiye'de bu belirtileri göstererek çeşitli testlerden geçirilen kişilere demans teşhisi konulması halinde hastaya vasi atandığı söyleyen uzmanlar, ABD Başkanı Biden gibi ileri derecede unutkanlık belirtisi gösteren kişilerin attığı imzaların geçersiz sayılması gerektiğinin altını çizdi.
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