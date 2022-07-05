Norveç devlet televizyonu NRK'nin haberine göre, Oslo'da bulunan Mortensrud Camisi yakınında polis koruması eşliğinde provokasyon gerçekleştirdiler.

OYNAT 00:21 Norveç'in İslam karşıtı ırkçıları camiye saldırdı: Grup üyelerini taşıyan araç takla attı Norveç'te Mortensrud Camisi yakınında polis koruması eşliğinde İslam karşıtı eylemi gerçekleştiren grubun üyeleri çevredeki Müslümanların tepkisi üzerine olay yerinden kaçtı. Olay yerinden çok uzaklaşamadan grup üyelerini taşıyan zırhlı araç taklalar attı. BiP'te paylaş

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Çevredeki Müslümanlardan gelen tepkiler sonrasında 'Norveç'in İslamlaşmasını Durdurun' grubunun üyeleri bindikleri zırhlı araçla bölgeden uzaklaşmaya çalıştılar. Olayın üzerinden çok geçmeden zırhlı araçları ile yola çıkan grubunun aracına bir otomobil yandan çarptı.

Kazada aşırı sağcı grubun aracı takla attı. Kazaya karışan diğer araçtaki iki Müslüman kadın cinayete teşebbüs şüphesiyle gözaltına alındı. Kazada Sian lideri Lars Thorsen dahil araçtaki 6 kişi hafif yaralandı.