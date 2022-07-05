​Norveç'in İslam karşıtı ırkçıları Kuran-ı Kerim yaktı: Grup üyelerini taşıyan araç takla attı

Norveç devlet televizyonu NRK'nin haberine göre, Oslo'da bulunan Mortensrud Camisi yakınında polis koruması eşliğinde Kur'an-ı Kerim yakıldı.

Çevredeki Müslümanlardan gelen tepkiler sonrasında 'Norveç'in İslamlaşmasını Durdurun' grubunun üyeleri bindikleri zırhlı araçla bölgeden uzaklaşmaya çalıştılar. Olayın üzerinden çok geçmeden zırhlı araçları ile yola çıkan grubunun aracına bir otomobil yandan çarptı.

Kazada aşırı sağcı grubun aracı takla attı. Kazaya karışan diğer araçtaki iki Müslüman kadın cinayete teşebbüs şüphesiyle gözaltına alındı. Kazada Sian lideri Lars Thorsen dahil araçtaki 6 kişi hafif yaralandı.