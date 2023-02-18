Peru Kongresi Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'yu "istenmeyen kişi" ilan etti

Kararın ardından yapılan açıklamada, "Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun, Peru Ulusal Polisimize yönelik suç teşkil eden açıklamaları reddedildi ve onun istenmeyen kişi ilan etmeyi öneren 5607 sayılı önerge onaylandı." ifadesine yer verildi.