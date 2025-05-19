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Peskov: Putin ve Trump 17.00'de görüşecek

Peskov: Putin ve Trump 17.00'de görüşecek

14:0619/05/2025, Pazartesi
IHA
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ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin.
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin.

Kremlin Sarayı Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşmenin TSİ 17.00'de gerçekleştirileceğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirecek. Görüşme öncesi konuya ilişkin açıklama Kremlin Sarayı'ndan geldi.


Kremlin Sarayı Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin-Trump görüşmesinde İstanbul'da Rusya-Ukrayna heyetleri arasındaki görüşmenin ele alınacağını söyledi. Putin ile Trump arasındaki görüşmenin TSİ 17.00'de gerçekleştirileceğini kaydeden Peskov, iki lider arasındaki görüşmenin "önemli" olduğunu söyledi.


Rus sözcü iki liderin gerçekleştireceği görüşmenin "yapıcı" olacağını bildirerek liderlerin görüşmesinin karar vereceği şartlara bağlı olduğunu söyledi. Peskov, "Görüşmenin kendilerinin neye karar vereceğine bağlı olacak. Kararları iki başkan verecek" dedi.

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