PKK/PYD öncülüğündeki Suriye Kuzey ve Doğu Özerk Yönetimi Türkiye'yi Avrupa'ya şikayet etti

Suriye Kuzey ve Doğu Özerk Yönetimi’nin Avrupa temsilcisi PKK'lı Abdülkerim Ömer, dün Strasbourg'da Avrupalı milletvekillerine, Türkiye'nin Suriye'de artan operasyonlarının IŞİD'le mücadeleye zarar verdiğini söyledi. Avrupa Parlamentosu'ndaki “Kürtlerin Dostları” isimli oluşumun üyeleriyle görüşen Ömer, “Türkiye'nin, omurgasını terör örgütü PKK/PYD/YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’ne yönelik operasyonlarını büyük tehdit olarak gördüklerini” Avrupalı yetkililere aktardığını ifade etti.

TÜRKİYE’YE KARŞI DESTEK İSTEDİ

Avrupa'dan, Suriye'deki kürt gruplarına desteğin arttırmalarını isteyen Ömer aynı zamanda Türkiye'nin bölgede demografiyi değiştirmeye çalıştığını iddia etti. Abdülkerim Ömer, Avrupa Parlamentosu üyeleri Francois Alfonsi ve Andreas Schider'le düzenlediği basın toplantısında da Türkiye karşıtı açıklamalarını sürdürerek Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine operasyon düzenleme hazırlıklarını “tehdit” olarak niteledi.

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SURİYE'NİN KUZEYİNDE HAVA SAHASI İHA'LARA KAPATILMALI

Ömer, basın toplantısında skandal bir öneride bulunarak Suriye'nin kuzeyinde hava sahasının Türkiye'nin insansız hava araçlarına kapatılması gerektiğini savundu. Ömer, Türkiye'nin Suriye'deki varlığıyla ilgili uluslararası tepki oluşturmak amacıyla Avrupa'da görüşmeleri ve girişimleri sürdüreceğini kaydetti.