Polonya: İran'a asker göndermeyeceğiz bu çatışma güvenliğimizi doğrudan etkilemiyor

15:4117/03/2026, Salı
AA
Foto: Arşiv.
Polonya Başbakanı Donald Tusk, ABD Başkanı Donald Trump'ın müttefiklerin Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini sağlamamasının "NATO'nun geleceği için çok kötü" olacağına dair açıklamasına ilişkin, "İran'a asker göndermeyeceğiz, bu çatışma güvenliğimizi doğrudan etkilemiyor" dedi.

Polonya'nın PAP haber ajansının haberine göre, Başbakan Tusk, Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın güvenliğine ilişkin olarak kabine toplantısı öncesinde açıklama yaptı.

Polonya'nın İran'a asker göndermeyeceğini dile getiren Tusk, "Bu çatışma güvenliğimizi doğrudan etkilemiyor." dedi.

Tusk, NATO çerçevesinde başka görevlerinin olduğunu ve müttefiklerin bunu anladığını söyledi.

"Bu durum kara, hava ve deniz kuvvetlerimiz için geçerli. Elimizde bulunan imkanlar Baltık'ın güvenliğine hizmet etmelidir"
diyen Tusk, ABD dahil müttefiklerin bunu çok iyi anladığını ve endişe için bir neden olmadığını vurguladı.
ABD Başkanı Trump, verdiği bir röportajda, NATO müttefiklerinin Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini sağlamamasının
"NATO'nun geleceği için çok kötü"
olacağı uyarısında bulunmuştu.


