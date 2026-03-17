BAE: İran'dan bugün 10 füze ve 45 kamikaze İHA atıldı

15:2617/03/2026, Salı
AA
Foto: Arşiv.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı, İran kaynaklı 10 balistik füze ve 45 insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Savunma Bakanlığının açıklamasına göre, bugün İran kaynaklı 10 balistik füze ve 45 İHA, BAE hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Ayrıca, İran’ın başlattığı saldırılar kapsamında şimdiye kadar BAE hava savunma sistemlerinin 314 balistik füze, 15 seyir füzesi ve bin 672 İHA’yı etkisiz hale getirdiği bilgisine yer verildi.

Açıklamada, İran’ın başlattığı saldırılar kapsamında daha önce 2 BAE askerinin ve Pakistan, Nepal, Bangladeş ile Filistin uyruklu 6 sivilin hayatını kaybettiği, 157 kişinin ise hafif, orta ve ağır şekilde yaralandığı belirtildi.

Bakanlığın her türlü tehdide karşı teyakkuzda olduğu ve ülke güvenliği ile egemenliğini korumak için kararlılıkla önlemler aldığı vurgulandı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.



Kademeli Emeklilik SON GELİŞMELER 2026: 2000 Sonrası SGK'lı Olan Kademeli Emeklilik Prim Yaş Tablosu