İran Büyükelçisi yeni lider Hamaney'in tedavi için Rusya'ya getirildiği iddialarını yalanladı

15:1717/03/2026, Salı
Mücteba Hamaney

İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazem Jalali, ülkesinin yeni lideri Mücteba Hamaney'in tedavi için Rusya'ya getirildiği yönündeki iddiaları yalanlayarak bunun, yeni bir psikolojik savaş olduğunu söyledi.

Jalali, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Hamaney'in durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Hamaney'in tedavi için Rusya'ya getirildiği yönündeki iddiaları yalanlayan Jalali,
"Bu, yeni bir psikolojik savaş. İran liderlerinin sığınaklara kaçıp saklanmasına gerek yok. Onların yeri sokaklarda, halkın arasında. Hamaney'in kanı, psikolojik savaş büyüsünü ve yalanların akışını etkisiz hale getiriyor."
ifadelerini kullandı.

Kuveyt basınında yer alan haberlerde, İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'in Moskova'ya tedavi için gizlice getirildiği iddia edilmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dün gazetecilere yaptığı açıklamada, söz konusu iddialarla ilgili soruyu yorumsuz bırakmıştı.






