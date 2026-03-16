İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney için Rusya iddiası: Tedavi için Moskova'ya götürüldü

28 Şubat'tan bu yana hiçbir şekilde kamuoyu karşısına çıkmayan, ilk ve son açıklaması savaşın 13'üncü gününde devlet televizyonundan yayınlanan Hamaney'in tedavi için Rusya'ya götürüldüğü öne sürüldü.

Öte yandan Mücteba Hamaney'in savaşın 13'üncü gününde devlet televizyonunda yayımlanan ilk açıklamasının da kendisi tarafından değil, İran Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani tarafından kaleme alındığı iddia edildi.

Öte yandan İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney hakkında değerlendirmelerde bulunan Trump, "Hayatta mı, değil mi, bilmiyorum. Şu ana kadar kimse onu gösteremedi. Duyduğuma göre hayatta değilmiş. Eğer yaşıyorsa da ülkesi için çok akıllıca bir hamle yapmalı ve teslim olmalı." dedi.