İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney için Rusya iddiası: Tedavi için Moskova'ya götürüldü

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta düzenlediği ve eski lider Ali Hamaney'in hayatını kaybettiği saldırıda yaralanan İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in akıbetine dair çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İsrail basını, 16 gündür kamuoyu karşısına çıkmayan ve sağlık durumu hakkında ABD Başkanı Trump dahil pek çok kesimden farklı spekülasyonlar yapılan Mücteba Hamaney’in, başarılı bir ameliyat geçirmek üzere Rus askeri uçağıyla gizlice Moskova’ya götürüldüğünü yazdı.
İsrail basını, babası Ali Hamaney'in öldüğü ilk saldırıda yaralandığı iddia edilen İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in geçen hafta Rus askeri uçağıyla tedavi için Moskova'ya götürüldüğünü yazdı.
İran savaşı 16 günü geride bıraktı. 37 yıllık İran Dini Lideri Ali Hamaney'in öldüğü ABD ve İsrail'in 28 Şubat'taki ilk saldırısında yaralandığı öne sürülen oğlu yeni lider Mücteba Hamaney'in sağlığına ilişkin iddiaların da sonu gelmiyor.
28 Şubat'tan bu yana hiçbir şekilde kamuoyu karşısına çıkmayan, ilk ve son açıklaması savaşın 13'üncü gününde devlet televizyonundan yayınlanan Hamaney'in tedavi için Rusya'ya götürüldüğü öne sürüldü.
RUS UÇAĞIYLA GÖTÜRÜLDÜ
İsrail basınından i24News'in haberine göre, Hamaney'e yakın üst düzey bir isim Kuveyt medyasına konuştu. Mücteba Hamaney'in perşembe günü askeri uçakla Moskova'ya götürüldükten sonra başarılı bir ameliyat geçirdiği belirtildi.
AÇIKLAMAYI ALİ LARİCANİ'NİN YAPTIĞI İDDİA EDİLDİ
Öte yandan Mücteba Hamaney'in savaşın 13'üncü gününde devlet televizyonunda yayımlanan ilk açıklamasının da kendisi tarafından değil, İran Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani tarafından kaleme alındığı iddia edildi.
İRAN YARALANDIĞI İDDİALARINI DOĞRULAMIŞTI
Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'in "yaralı ama iyi" olduğunu ifade etmişti.
TRUMP DA AÇIKLAMA YAPMIŞTI
Öte yandan İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney hakkında değerlendirmelerde bulunan Trump, "Hayatta mı, değil mi, bilmiyorum. Şu ana kadar kimse onu gösteremedi. Duyduğuma göre hayatta değilmiş. Eğer yaşıyorsa da ülkesi için çok akıllıca bir hamle yapmalı ve teslim olmalı." dedi.