Kremlin: "Rus petrolüne yönelik ABD yaptırımlarının kaldırılması gelirleri artıracak"

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus ve dünya gündemine dair açıklama yaptı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Peskov, ABD’nin girişimleriyle başlayan Ukrayna müzakerelerine değindi. Ukrayna ile müzakerelerin Orta Doğu’daki İran kriz nedeniyle sekteye uğradığını belirten Peskov, "Rus tarafı olarak müzakere turlarının sürmesine açığız ve bir sonraki turu dört gözle bekliyoruz. Ancak ne yazık ki yer ve zaman malum nedenlerden dolayı henüz belirlenmedi" dedi.

"Trump, Ukrayna krizinin çözümüne dair odağını değiştirmemiş durumda"

Gazetecilerin ABD Başkanı Donald Trump’ın son günlerde Ukrayna ile Rusya arasındaki barış görüşmelerine olan ilgisini kaybettiğine dair yorumlarına cevap veren Dmitriy Peskov, "Trump’ın son dönemlerde yaptığı açıklamalara bakılırsa Ukrayna krizinin çözümüne dair odağını değiştirmemiş durumda. Bu açıklamalara rağmen müzakere sürecinin önündeki engelin Ukrayna tarafı olduğu anlaşılıyor" ifadelerini kullandı.

Rusya’nın İran’a İHA tedarik ettiği iddialarına cevap

Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin "Rusya’nın İran’a insansız hava aracı (İHA) tedarik ettiği" yönündeki iddialarına "Kiev rejim liderine bu bilgileri nereden aldığını sormamız gerekiyor. Bu tür açıklamalara yorum yapmıyoruz" yanıtını verdi.

"Yaptırımlar kalkarsa Rusya’nın petrol gelirleri artar"

İran ile ABD ve İsrail arasında devam eden savaş ve Hürmüz Boğazı krizi nedeniyle dünyada yaşanan petrol krizine de değinen Dmitriy Peskov, Rus petrolüne yönelik ABD yaptırımlarının geçici olarak kaldırılmasının gelirlerini artıracağına işaret etti. Peskov, "Rus petrol şirketleri konjonktüre göre hareket ediyor. Petrol fiyatlarındaki artış ve Rus petrolüne yönelik ABD yaptırımlarının geçici olarak kaldırılması, Rusya bütçesine gelen gelirleri artıracaktır" şeklinde konuştu.

Peskov ayrıca bazı Orta Doğu medya kuruluşlarının, İran’ın ruhani lideri Mücteba Hamaney’in yaralandığı ve Moskova’da tedavi altına alındığına dair iddiaları, "Bu tür iddialara yorum yapmıyoruz" şeklinde yanıtladı.







