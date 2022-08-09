Prens Selman'ın bilim kurgu filmlerine ilham olacak projesi: Robotlar Şehri Neom

Suudi Arabistan veliahtı Prens Selman'ın hayali olan ve fütüristlik bir yerleşim olan Neom şehri, "insanlığın gezegenin sağlığından ödün vermeden ilerlediği yarının planı" olduğu iddia ediliyor. Bu proje, Suudi Arabistan'ın ülkeyi zenginleştiren sanayisi ve petrolden vazgeçirmek için 'Vizyon 2030' planının bir parçası olan 500 milyar dolarlık bir plan.

Oxagon isimli yerleşim yerinin projesinden bir kare

Kuveyt veya İsrail'den daha büyük olan toplam 26 bin 500 kilometrekarelik bir alanı kapsayacak olan Neom, geliştiriciler ve yatırımcılar tarafından hazırlanacak mevcut Suudi yargı sisteminin sınırları dışında özerk bir hukuk sistemi tarafından yönetilen bir yapıya sahip olacağı düşünülüyor.

En uzun yolculuk 20 dakikadan fazla olmayacak

Yapımı planlanan hattın blok blok ve aşamalı bir şekilde inşa edilecek. Her bloğun kendi kendine yeterli olacağını, dükkanlar ve okullar gibi olanaklar içereceğini, böylece insanların ihtiyaç duyduğu her şeyin beş dakikalık yürüme mesafesi uzaklığında olacağını açıklıyor.

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Blok blok inşa edilecek yapının son halinin tahmin edilen görüntüsü

Proje tamamlandığında, hat boyunca seyahatin süper hızlı trenlerle olacağı ve en uzun yolculuğun 20 dakikadan fazla sürmeyeceği planlanıyor.

2050'ye yetiştirilecek

İnşaatına başlanmış olan şehrin ilk bölümünün 2025 yılına kadar tamamlanması hedeflenen projenin tamamının 2050 senesine yetiştirilmesi planlanıyor.

İnşası tamamlanmış bir bölgenin uydu görüntüsü

Doğaya zararsız bir yaşam

'net-sıfır' mottosuyla planlanan şehir, %100 temiz enerji ile güçlendirilecek ve geleceğin gelişmiş ve temiz fabrikalarını oluşturmak için değişime öncülük etmek isteyen endüstri liderleri için bir odak noktası olacak. Neom şehri dünyayı geleceğe taşıyacak geri dönüştürebilen, sürdürülebilir ve doğaya zararsız bir hayata hazırlıyor.

Yapımı planlanan seralar

'Mikro İklimsel' alanların kurulmasını sağlamak için çevre, güneş ışığının, gölgenin ve doğal havalandırmanın en ideal dengesini sağlayacak şekilde özenle tasarlanacak. Ayrıca, şehrin dört bir yanındaki yeşil açık alanlar, burada yaşayanların, çalışanların ve ziyaret edenlerin konforunu daha da artırmak için planlanacağı söyleniyor.

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Enerji platformu

Dünyanın en çok sürdürülebilir yiyeceğini üretmeyi planlayan şehir, Dikey tarım ve seralar için de bir vizyon belirliyor.

Konumu dikkat çekiyor

Neom Projesi Suudi Arabistan'ın Tabuk eyaletine inşa edilecek, eyaletin üç ayrı noktasına konumlandırılacak yerleşim alanları projenin tamamını oluşturacak.

Dahası, Neom, 7km boyunca uzanan su üzerinde yüzen bir şehir olan Oxagon'a ev sahipliği yapacak ve onu dünyanın en büyük yüzen yapısı haline getirecek.

Kurulacak Neom şehrinin konumu

Neom, dünyanın en büyük mercan kayalığı restorasyon projesi için planlarını açıkladı. Bazen bir bilim kurgu romanından çıkmış gibi görünen web sitesi, mega bölgenin ilk aşamasının 2025 yılına kadar tamamlanacağını iddia ediyor.

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Ancak eleştirmenler, uydu görüntülerinde ilk inşaat projeleri arasında helikopter pisti ve golf sahası görünmesinden de dolayı projenin çoğunlukla çok zenginlere hitap edeceğini söylüyor.

Tasarımın başrolünde Prens Selman var

Başta Suud Veliaht Prensi Muhammed bin Selman olmak üzere, Suudi Arabistan hükümeti ve farklı milletlerden binlerce mühendis eşliğinde tasarlanan bu proje sadece yetkililerle kalmayıp doğaya verilecek zararı sıfıra indireceğinden ötürü dünyanın dört bir yanından aktivistlerin de desteğini topluyor.

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