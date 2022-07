Prens Selman'dan 1 trilyon dolarlık proje: Çöle yatay gökdelen

Ülkesini turistik bir merkeze dönüştürmek isteyen Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, bu kez mimari bir plan ile gündemde.

‘Neom’ isimli bir megakent kuracağını daha önce ilan etmişti. Wall Street Journal’ın haberine göre bu kentin bir parçası olarak da ‘Mirror Line’ isimli bir konut projesi hazırlanıyor.

#SaudiArabia 🇸🇦 plans to construct two parallel skyscrapers up to 1,600 feet tall and stretching for 75 miles across mountains and feature high speed rail, a sports stadium, a yacht marina, and huge facilities.



- ‘ The Mirror Line ’ will house around five million residents. @WSJ pic.twitter.com/jbkYFAUeyI — Mohammed Alhamed (@M7Alhamed) July 24, 2022

120 kilometre uzunluğunda birbirine bakan çift mega yapıdan oluşan bu proje tam 1 trilyon dolara mal olacak. 487 metrelik yüksekliği ile ABD’nin 381 metrelik Empire State binasını geçecek.

5 MİLYON İNSAN YAŞAYACAK

Gökdelenlerin yatay mimarisi olarak hazırlanan ikiz ‘mega yandelenler’in 5 milyon insana ev sahipliği yapması bekleniyor. Bu yapılarda yer altından hızlı tren teknolojisi ile en uzak mesafe ise 20 dakikada aşılabilecek şekilde hazırlanacak.

Selman, tamamen çevre dostu olacağını belirttiği projenin 2030’a hazır olacağını öne sürüyor. Ancak mühendisler ancak 50 yılda inşa edilebileceğini savunuyor.

Yatay çiftçilik ile yapıların gıda ihtiyacının karşılanması amaçlanıyor. Sakinler, günde üç öğün yemek için aidat ödeyecek.