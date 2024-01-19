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Dünya

Rektör İnci’den Magna Charta’ya tepki: Fikir hürriyetinde sizden ders almayacağız

Boğaziçi Üniversitesi (BOÜN) Rektörü Prof. Dr. M. Naci İnci, üniversitelere mektup göndererek BOÜN’ü kötüleyen Magna Charta Observatory’e (MCU) sert tepki gösterdi.

Haber Merkezi
04:00 - 19/01/2024 Cuma
Güncelleme: 05:51 - 19/01/2024 Cuma
Yeni Şafak
Prof. Dr. M. Naci İnci
Prof. Dr. M. Naci İnci

Rektör İnci, “Mevcut MCU yönetiminden fikir hürriyeti ve akademik ilkeler konusunda alınacak bir dersimiz olduğunu düşünmüyoruz” dedi. Prof. Dr. İnci, X’teki sosyal medya paylaşımında “Magna Charta Observatory (MCU)’nun bu sabah pek çok rektöre üniversitemizin yönetimini suçlayan bir mektup gönderdiğini öğrendim” bilgisini paylaştı.


GAZZE’DE ÜNİVERSİTELER BOMBALANIRKEN SESSİZ KALDINIZ

“Gazze’de rektörler ve sayısız akademisyenler şehit edildi, üniversiteler bombalandı, eğitim yok edildi. Ukrayna savaşı konusunda açıklama yapan MCU bu konuda tamamen sessiz” diyen İnci, şu ifadeleri kullandı: “ABD’nin önde gelen üniversitelerinde Gazze’deki katliama tepki gösteren akademisyenlerin kontratlarının sonlandırılması ve rektörlerin baskıyla istifaya zorlanması konularında da MCU’nun bir açıklama yaptığını görmüyoruz. Mevcut MCU yönetiminden fikir hürriyeti ve akademik ilkeler konusunda alınacak bir dersimiz olduğunu düşünmüyoruz.”


#Gazze
#Boğaziçi Üniversitesi
#Naci İnci
10 saat önce
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