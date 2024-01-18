'Gazze Kasabı' Netanyahu'nun sonu geliyor: Pazartesi günü Meclis'e önerge verecekler

Terör devleti İsrail'in soykırım saldırıları sonucu yaralanan küçük bir kız, annesinin üzülmemesi için acıktığını ve üşüdüğünü nasıl sakladığını anlattı. Küçük kız, ''Geceleri acıktığımda annemin duymaması ve aç olduğumu anlamaması için, açlıktan guruldayan midemin sesini bastırmak için ağzımı kapatıyorum, sırf annem üzülmesin diye.'' ifadelerini kullandı.