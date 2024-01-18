|
Dünya

'Gazze Kasabı' Netanyahu'nun sonu geliyor: Pazartesi günü Meclis'e önerge verecekler

İsrail İşçi Partisi Gazze Şeridi'ndeki tutukluları geri getirememesi nedeniyle Binyamin Netanyahu hükümetinin güvenini geri çekme önerisini İsrail Meclisi'ne sunacağını duyurdu. Parti açıklamasında "Netanyahu hükümetinin güvenilmeyecek bir hükümet olduğu ve devrilmesi gerektiği" kaydedildi.

07:48 - 18/01/2024 Perşembe
AA
İsrail'de İşçi Partisi, esirleri evine döndüremeyen Netanyahu hükümetine gensoru vermeye hazırlanıyor
İsrail'de İşçi Partisi, esirleri evine döndüremeyen Netanyahu hükümetine gensoru vermeye hazırlanıyor

Solcu Partinin açıklamasında "Önümüzdeki Pazartesi günü İşçi Partisi, hükümeti yerinden etmek için gensoru önergesi sunacak." ifadelerine yer verildi.


Açıklamada "Hamas'ın oğullarımızı ve kızlarımızı kaçırmasının üzerinden 103 gün geçti. 103 gün oldu ve İsrail Devleti, İsrail ile Gazze (toprakları) arasında parçalandı ve hükümetin hiç umurunda değil." şeklinde değerlendirmede bulunuldu.


Parti açıklamasında "Netanyahu hükümetinin güvenilmeyecek bir hükümet olduğu ve devrilmesi gerektiği" kaydedildi.

İşçi Partisi, İsrail Meclisi'ndeki 120 sandalyeden 4'üne sahip. Partinin başkanlığını eski Ulaştırma Bakanı Merav Michaeli yapıyor.


Netanyahu hükümetinden henüz konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.




#Gensoru
#hükümet
#israil
#İşçi Partisi
1 gün önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Torba yasa maddeleri 1'den 80'e maddeler sıralandı! 3600 ek gösterge, Bağkur prim indirimi, taşerona kadro...