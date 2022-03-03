Dünya Ukrayna medyası duyurdu Cesetleri soğutucu vagonlarda saklıyorlar
AVRUPA

Ukrayna medyası duyurdu: Cesetleri soğutucu vagonlarda saklıyorlar

Rusya ve Ukrayna savaşında gerilim her geçen gün artıyor. Kiev'de büyük bir dirençle karşılaşan Rus ordusu saldırıların şiddetini artırdı. İki taraf da ağır kayıplar veriyor. Rusya Savunma Bakanlığı, ilk kez 498 askerinin öldüğünü kabul etti. Ukrayna gazetesi ise, demiryollarının Sillahlı Kuvvetler'e hayatını kaybeden Rus işgalcilerin cansız bedenlerinin taşınması için soğutuculu vagonların tahsis edildiğini yazdı.

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Haber Merkezi Diğer
Rus askerlerinin ceset görüntüleri: Rus askerlerinin cesetleri soğutucu vagonlarda saklanıyor
Cesetleri soğutucu vagonlara saklıyorlar.

Rusya ve Ukrayna savaşında gerilim her geçen gün artıyor. Kiev'de büyük bir dirençle karşılaşan Rus ordusu saldırıların şiddetini artırdı. İki taraf da ağır kayıplar veriyor. Rusya Savunma Bakanlığı, ilk kez 498 askerinin öldüğünü kabul etti. Ukrayna gazetesi ise, demiryollarının Sillahlı Kuvvetler'e hayatını kaybeden Rus işgalcilerin cansız bedenlerinin taşınması için soğutuculu vagonların tahsis edildiğini yazdı.

CESETLER SOĞUTUCU VAGONLARDA

Ukrayna 6 binden fazla Rus askerinin öldürüldüğünü iddia ederken Rusya Savunma Bakanlığı, işgalci birliklerde yer alan 498 askerinin öldüğünü duyurdu.

Öte yandan Pravda gazetesi, Ukrayna Demiryolları Ukrzaliznytsia, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne hayatını kaybeden Rus işgalcilerin cansız bedenlerinin taşınması için soğutuculu vagonların tahsis edildiğini yazdı. Ukrayna'da yayınlanan gazetede yer haberde, soğutuculu vagonlardan her birinin 50 ton taşıyabilecek kapasitede olduğu aktarıldı. Haberde, vagonların yalnızca Rus işgalcilerin taşınması için kullanılacağı ifade edildi.

Enkaz şehir Harkiv: Günlerdir Rus saldırıları altındaki şehirden yıkım görüntüleri
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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ediyor.
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Ukrayna'nın ikinci büyük kenti Harkiv, günlerdir Rus bombardımanı altında.
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Valilik, üniversite, emniyet gibi pek çok kamu binalarının bulunduğu meydana Rus tarafından roketli saldırı düzenlendi.
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Bombardımanın ardındaki yıkım fotoğraflara yansıdı.
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Harkiv Belediye Başkanı şehrin Rus güçlerine ait füze ve hava saldırıları ile düzenli olarak vurulduğunu ve hava saldırılarında yerleşim yerlerinin hedef alındığını söyledi.
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Harkiv'e bağlı İzyum kentinde 8 sivil hayatını kaybetti<br><br>Öte yandan Rus ordusunun, Ukrayna'nın Harkiv eyaletine bağlı İzyum kentine düzenlediği hava saldırısında 2'si çocuk 8 sivil yaşamını yitirdi.
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İzyum Belediye Başkan Yardımcısı Volodymyr Matsokin, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Rus güçlerin hava saldırısı nedeniyle kentte büyük tahribat oluştuğunu bildirdi.
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Matsokin, saldırılarda 8 sivilin yaşamını yitirdiğini, bunlardan ikisinin çocuk olduğunu kaydetti.
Enkaz şehir Harkiv: Günlerdir Rus saldırıları altındaki şehirden yıkım görüntüleri
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında Harkiv kentindeki sivil yerleşim yerlerinin zarar gördüğü belirtildi.

Rusya'nın saldırıları Kiev'de sürüyor: Binlerce kişi metro istasyonlarına sığındı
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Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki metro istasyonları sığınaklara dönüştürüldü.
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.İstasyona sığınanlar arasında yer alan 23 yaşındaki Anya, istasyon yeterince derinde olduğu için insanların metroda kalmanın güvenli olduğunu düşündüklerini söyledi.
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Dün kendilerine çok yakın televizyon kulesinin vurulması nedeniyle çok korktuklarını belirten Anya, \"Dün televizyon kulesinin yakınında meydana gelen patlama dışında metro istasyonunda patlama seslerini duymadık\" dedi.
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6 gündür sığınakta kaldığını ve evinin metro istasyonuna yaklaşık 10 dakika uzaklıkta olduğunu aktaran Anya, \"Elbette sürekli burada kalmaya çalışıyoruz ancak insanlar burada yanlarında neye ihtiyaçları olacağını hemen bilemiyor, bu yüzden düzenli olarak eve gidip geliyoruz.\" diye konuştu.<br><br>
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Anya, akıllı telefonunda hava saldırısı sirenleri çaldığında kendisini uyaran özel bir uygulaması olduğunu, yanlış zamanda dışarı çıkmamak için bildirimleri her zaman kontrol etmeye çalıştığını vurguladı.<br>Rus güçlerinin bombardımanı sırasında yaklaşık 800 kişinin metro istasyonuna sığınmak zorunda kaldığını söyleyen Anya, \"Yakınlarda yaşayan insanlar, sabahları bir şeyler almak, duş almak için sığınaktan ayrılmaya çalışıyor.\" dedi.<br><br>
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Yiyecek ve içecek sıkıntısı çekmediklerini vurgulayan Anya, savaşın ilk gününde zorluklarla karşılaştıklarını ancak daha sonra yerel restoranların onlara yiyecek ve diğer gerekli şeyleri sağladığını belirtti.<br><br>
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Anya, sözlerini \"Umudu ve inancı korumak önemli\" diyerek noktaladı.<br><br>
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Rusya'nın saldırıları Kiev'de sürüyor: Binlerce kişi metro istasyonlarına sığındı
Rusya'nın sık sık vurduğu Kiev'de halk, evlerini terk ederek güvenli gördükleri yerlere sığındı. Bazı kişiler kapalı otoparklara, bazıları da metro istasyonlarına gitti. O istasyonlardan biri, Kiev şehir merkezine 6 kilometre uzaklıktaki Dorohozhychi Metro İstasyonu oldu.
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