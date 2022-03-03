Ukrayna medyası duyurdu: Cesetleri soğutucu vagonlarda saklıyorlar

Rusya ve Ukrayna savaşında gerilim her geçen gün artıyor. Kiev'de büyük bir dirençle karşılaşan Rus ordusu saldırıların şiddetini artırdı. İki taraf da ağır kayıplar veriyor. Rusya Savunma Bakanlığı, ilk kez 498 askerinin öldüğünü kabul etti. Ukrayna gazetesi ise, demiryollarının Sillahlı Kuvvetler'e hayatını kaybeden Rus işgalcilerin cansız bedenlerinin taşınması için soğutuculu vagonların tahsis edildiğini yazdı.

CESETLER SOĞUTUCU VAGONLARDA

Ukrayna 6 binden fazla Rus askerinin öldürüldüğünü iddia ederken Rusya Savunma Bakanlığı, işgalci birliklerde yer alan 498 askerinin öldüğünü duyurdu.

Öte yandan Pravda gazetesi, Ukrayna Demiryolları Ukrzaliznytsia, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne hayatını kaybeden Rus işgalcilerin cansız bedenlerinin taşınması için soğutuculu vagonların tahsis edildiğini yazdı. Ukrayna'da yayınlanan gazetede yer haberde, soğutuculu vagonlardan her birinin 50 ton taşıyabilecek kapasitede olduğu aktarıldı. Haberde, vagonların yalnızca Rus işgalcilerin taşınması için kullanılacağı ifade edildi.

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FOTOĞRAF 8 Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ediyor. Ukrayna'nın ikinci büyük kenti Harkiv, günlerdir Rus bombardımanı altında. Valilik, üniversite, emniyet gibi pek çok kamu binalarının bulunduğu meydana Rus tarafından roketli saldırı düzenlendi. Bombardımanın ardındaki yıkım fotoğraflara yansıdı. Harkiv Belediye Başkanı şehrin Rus güçlerine ait füze ve hava saldırıları ile düzenli olarak vurulduğunu ve hava saldırılarında yerleşim yerlerinin hedef alındığını söyledi. Harkiv'e bağlı İzyum kentinde 8 sivil hayatını kaybetti<br><br>Öte yandan Rus ordusunun, Ukrayna'nın Harkiv eyaletine bağlı İzyum kentine düzenlediği hava saldırısında 2'si çocuk 8 sivil yaşamını yitirdi. İzyum Belediye Başkan Yardımcısı Volodymyr Matsokin, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Rus güçlerin hava saldırısı nedeniyle kentte büyük tahribat oluştuğunu bildirdi. Matsokin, saldırılarda 8 sivilin yaşamını yitirdiğini, bunlardan ikisinin çocuk olduğunu kaydetti. Enkaz şehir Harkiv: Günlerdir Rus saldırıları altındaki şehirden yıkım görüntüleri Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında Harkiv kentindeki sivil yerleşim yerlerinin zarar gördüğü belirtildi.

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