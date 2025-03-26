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Rus denizaltından Japon Denizi'nde tatbikat: 2 tane ‘Kalibr' seyir füzesi fırlattı

Rus denizaltından Japon Denizi'nde tatbikat: 2 tane ‘Kalibr' seyir füzesi fırlattı

13:4726/03/2025, Çarşamba
DHA
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Rusya Pasifik Filosu'na ait bir denizaltı, Japon Denizi'nde gerçekleştirilen tatbikatta ‘Kalibr' seyir füzeleri fırlattı.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Pasifik Filosu'na ait ‘Ufa' adlı denizaltının Japon Denizi'nde gerçekleştirilen tatbikat sırasında deniz ve kıyı hedeflerine Kalibr seyir füzeleri fırlattığı kaydedildi. Denizaltının, muharebe tatbikatını gerçekleştirmeden önce belirlenen bölgeye gizlice geçiş yaptığı belirtildi.

İlk füzenin yüzeydeki hedefi, ikinci füzenin ise Habarovsk bölgesindeki Syurkum taktik sahasındaki kıyı hedefini vurduğu bildirildi.

#Japonya
#Rusya
#Kalibr
#Seyir Füzesi

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