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Rusya: Ukrayna'ya paralı askerler gönderiliyor

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Hırvatistan’dan Ukrayna’ya 200 paralı askerin geldiğini, ABD’nin de bunun hazırlığında olduğunu öne sürdü.

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Haber Merkezi İHA
Rusya: Ukraynaya paralı askerler gönderiliyor
İgor Konaşenkov

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna’daki ilerleyişi hakkında açıklamalarda bulundu. Donetsk ve Luhansk birliklerinin bazı yol ve kentlerde kontrolü sağladığını aktaran Konaşenkov, Rus ordusunun da bazı bölgelerde de ilerleyişini sürdürdüğünü söyledi.

Ukrayna’ya batılılar tarafından paralı askerlerin gönderildiğini iddia eden Konaşenkov, “Ukrayna'ya gelen yabancı paralı askerler, Rus ekipman ve malzeme konvoylarının yanı uçaklara sabotaj ve saldırılar düzenliyor. Yabancı paralı askerlerin tüm saldırıları, Batı'nın Kiev rejimine sağladığı silahlar kullanılarak gerçekleştiriliyor” dedi.

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Bu askerlerin ciddi eğitim alınması gereken Javelin ve Stinger sistemleri kullanabildiğinden bahseden Konaşenkov, ABD tarafından da Ukrayna’ya paralı asker gönderilmesi konusunda çalışma başlatıldığını öne sürdü.

Batılı ülkelerden de bu yönde çalışmalar başlatıldığını söyleyen Konaşenkov, “İngiltere, Danimarka, Letonya, Polonya ve Hırvatistan, vatandaşlarının Ukrayna topraklarındaki askeri faaliyetlere katılmasına yasal olarak izin verdi. Fransız Yabancı Lejyonu komutanlığı, Kiev rejimine yardım etmek için etnik Ukraynalı askerler göndermeyi planlıyor” dedi.

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“Hırvatistan’dan, Ukrayna’ya 200 paralı asker geldi”

Hırvatistan’dan, Ukrayna’ya 200 paralı askerin geldiğini aktaran Konaşenkov, “Yalnızca geçen hafta, Hırvatistan'dan yaklaşık 200 paralı asker Polonya üzerinden geldi ve güneydoğu Ukrayna'daki milliyetçi taburlardan birine katıldı. Hırvatistan'ın Moskova Büyükelçiliği'ndeki Savunma Ataşesi bugün Rusya Savunma Bakanlığı'na çağrıldı” ifadelerini kullandı.

Ukrayna’ya gelecek olan tüm savaşçıları uyaran Konaşenkov, “Kiev milliyetçi rejimine yardım etmek için Batı tarafından gönderilen tüm paralı askerlerin uluslararası hukuka göre savaşçı olmadığını resmen vurgulamak istiyorum. Savaş esiri statüsüne sahip değillerdir. Gözaltına alındıktan sonra yabancı paralı askerleri bekleyen en iyi şey cezai kovuşturmadır. Kiev milliyetçi rejimi için savaşmayı planlayan yabancı ülke vatandaşlarını seyahat öncesi iki kez düşünmeye çağırıyoruz” dedi.

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