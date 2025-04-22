Rusya'da mühimmat deposunda patlama : Acil durum ilan edildi

Rusya'nın Vladimir bölgesinde bir köyde güvenlik kuralları ihlalinden kaynaklı yangın çıkması sonucu mühimmat deposunda patlama meydana geldi. Can kaybının bulunmadığı patlamada, bölgede yaşayanlar tahliye edilirken Bakanlık bölgede acil durum ilan etti.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Vladimir bölgesindeki bir birlikte yangın çıkması sonucu mühimmat deposunda patlama meydana geldiği belirtildi.
Açıklamada, Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov'un talimatıyla olayın araştırılması için komisyon oluşturulduğu ifade edildi.
Olay
Rusya'nın Vladimir Bölgesi Valisi Aleksandr Avdeyev, Kirjaç bölgesine bağlı bir köyde patlama meydana geldiğini bildirdi.Yerel medyadaki haberlerde, bölgede yaşayanların tahliye edilmeye başlandığı belirtildi.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Vladimir'deki Kirjaç bölgesinde acil durum ilan edildiğini duyurdu.