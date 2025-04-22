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Rusya'da mühimmat deposunda patlama : Acil durum ilan edildi

Rusya'da mühimmat deposunda patlama : Acil durum ilan edildi

20:4022/04/2025, Salı
G: 22/04/2025, Salı
AA
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Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov'un talimatıyla olayın araştırılması için komisyon oluşturulduğu ifade edildi.
Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov'un talimatıyla olayın araştırılması için komisyon oluşturulduğu ifade edildi.

Rusya'nın Vladimir bölgesinde bir köyde güvenlik kuralları ihlalinden kaynaklı yangın çıkması sonucu mühimmat deposunda patlama meydana geldi. Can kaybının bulunmadığı patlamada, bölgede yaşayanlar tahliye edilirken Bakanlık bölgede acil durum ilan etti.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Vladimir bölgesindeki bir birlikte yangın çıkması sonucu mühimmat deposunda patlama meydana geldiği belirtildi.

Olay yerindeki yangın söndürme çalışmalarının sürdüğü kaydedilen açıklamada,
"İlk belirlemelere göre can kaybı yok. Yangına, patlayıcı maddelere ilişkin güvenlik kurallarının ihlali neden oldu."
ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov'un talimatıyla olayın araştırılması için komisyon oluşturulduğu ifade edildi.

Olay

Rusya'nın Vladimir Bölgesi Valisi Aleksandr Avdeyev, Kirjaç bölgesine bağlı bir köyde patlama meydana geldiğini bildirdi.Yerel medyadaki haberlerde, bölgede yaşayanların tahliye edilmeye başlandığı belirtildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Vladimir'deki Kirjaç bölgesinde acil durum ilan edildiğini duyurdu.



#Mühimmat deposu
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