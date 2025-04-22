Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: İslam dünyasıyla güvene dayalı ilişkileri sürdürüyoruz

Rusya'nın başkenti Moskova'da Rusya-İslam Dünyası Stratejik Vizyon Grubu temsilcileri ve İslam İşbirliği Teşkilatı üye ülkeleri büyükelçilerince düzenlenen toplantıda, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İslam dünyasına yönelik güvene dayalı ve dostane ilişkiler yürüttüklerini söyleyerek uluslararası ekonomi formunun da düzenleneceği bilgisini verdi.
Başkent Moskova'da, Rusya-İslam Dünyası Stratejik Vizyon Grubu temsilcileri ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üye ülkeleri büyükelçilerince toplantı düzenledi.
Toplantıya, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti Reisi Rustem Minnihanov ile Rusya Başbakan Yardımcısı Marat Husnullin de katıldı.
Rusya-İslam Dünyası Stratejik Vizyon Grubunun da Rusya ile İİT arasındaki ilişkilerinde önemli rol oynadığını dile getiren Lavrov, bu grubun Rusya ile İslam dünyası arasındaki dostluğu ve güveni güçlendirdiğini söyledi.
Lavrov, Rusya'da Müslümanlığı benimseyen milyonlarca vatandaşın yaşadığını belirterek, şunları kaydetti:
Bakan Lavrov, mayısta Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da 16. "Rusya-İslam Dünyası: KazanForum" uluslararası ekonomi forumunun düzenleneceği bilgisini paylaştı.