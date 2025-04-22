Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: İslam dünyasıyla güvene dayalı ilişkileri sürdürüyoruz

"Ülkemiz geleneksel olarak İslam dünyasıyla güvene dayalı, dostane ilişkileri sürdürüyor. Bizi çok şey birleştiriyor. Yabancı değerlerin dışarıdan empoze edilmesinin kabul edilmez olduğu anlayışa sahibiz. Ulusal çıkar ve geleneklere dayalı bağımsız dış ve iç politikalar izleyen ülkelere yönelik tek taraflı olarak yaptırımların uygulanmasına karşı çıkıyoruz."