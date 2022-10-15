Rusya’dan Ukrayna’nın Kiev Zaporijya ile Harkiv bölgelerine saldırı

Ukrayna’nın başkenti Kiev’in Bölge İdaresi Başkanı Oleksiy Kuleba, Telegram’dan yaptığı paylaşımında, Kiev bölgesine füze saldırısının düzenlendiğini duyurdu. Saldırının tam olarak hangi yerleşime yapıldığına dair bir bilgi paylaşmayan Kuleba, hava savunma sistemlerinin çalıştığını belirtti.

Zaporijya Bölgesi Devlet İdaresi Başkanı Aleksander Starukh da Telegram hesabından, Rus güçlerin Zaporijya kentine gece saatlerinde S-300 füzeleri ve İran yapımı İHA’lar ile saldırı düzenlendiklerini kaydederek, saldırılar sonucu enerji altyapı tesislerinin zarar gördüğünü belirtti.

Zaporijya bölgesine bağlı Melitopol Belediye Başkanı Ivan Fedoro de Melitopol’de 4 patlamanın meydana geldiğini duyurdu.

Açıklamalarda saldırılar sonucu ölen veya yaralı olup olmadığı hakkında bir bilgi verilmedi.

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Öte yandan Ukrayna basınında da yer alan haberlere göre, Harkiv’de de gece saatlerinde patlamalar oldu.

FOTOĞRAF 5 Rusya, Ukrayna ile Rusya heyetleri arasında İstanbul’da hazırlanan ateşkes anlaşması taslağını anımsatarak, “ABD, Ukrayna yönetimini caydırmasaydı barış çoktan sağlanırdı” açıklamasıyla Washington yönetimini suçladı.<br> TOPU KİEV’E ATTI<br>Atışmalı geçen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısı sonrasında konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, “Ukrayna’da askeri harekâtın başlamasından yaklaşık bir ay sonra Kiev yönetimi barış arayışıyla bizimle masaya oturdu.<br> Türkiye’nin girişimiyle 29 Mart tarihinde İstanbul’da umut verici müzakereler gerçekleşti.<br> Anlaşma taslağı hazırlandı ancak Ukrayna heyeti ABD ile anlaşma metnini paylaştıktan sonra Kiev yönetimi çark etti. Geldiğimiz noktanın sorumlusu ABD ve NATO ittifakıdır” dedi.<br> Öte yandan Ukrayna konulu BMGK toplantısında ABD’nin BM Büyükelçisi Linda Grennfield, Rusya’nın Ukrayna’nın doğusuyla güneyini tamamen ilhak etmeyi amaçladığını söyleyerek “Rusya’nın bu savaşta asıl amacı Ukrayna’yı haritalardan tamamen silmektir” ifadesini kullandı.<br> Rusya: Ukrayna savaşı ABD yüzünden bitmiyor Rusya-Ukrayna savaşı 154'üncü gününü geride bırakırken, Kiev yönetimiyle müzakere masasını canlandırmanın yollarını arayan Moskova, İstanbul müzakere sürecini hatırladı.

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