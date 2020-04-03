Şeytanın bile aklına gelmeyecek hainlik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirleri alınırken mağdur olacak vatandaşlara ekonomik destek için “Milli Dayanışma Kampanyası” başlattı.

GÜNDEM Biz bize yeteriz Türkiyem: Erdoğan Milli Dayanışma Kampanyası başlattı

“Biz Bize Yeteriz Türkiyem” sloganıyla başlatılan kampanyada vatandaşlar belirlenen hesaplara bağışta bulunuyor.

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Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 maaşını kampanyaya bağışlarken kabine üyeleri de değişen rakamlarda bağışta bulundu. Kamu ve özel sektörden ciddi bağışların yapıldığı kampanyada rakam 1 milyar TL'ye yaklaştı.

Provokasyon için düğmeye basıldı

FETÖ'nün sosyal medya trollerinin yoğunlukla yer aldığı provokatörler, süreci sabote etmek için harekete geçti.

Sağlık Bakanlığı adına oluşturulan sahte belge.

Sağlık Bakanlığınca düzenlenmiş görüntüsü verilen belge üzerinden, 'Sağlık çalışanlarına zorunlu bağış yaptırılıyor' yalanı ortaya atıldı.

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Olayın aslı kısa sürede ortaya çıktı. Sağlık Bakanlığı, söz konusu belgenin gerçek olmadığını açıklayarak hiçbir çalışana bu yönde bir çağrı yapılmadığını net bir şekilde duyurdu.