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SİHA'lar Cufra Hava Üssü yakınlarında Pantsir-S1 sistemini imha etti: 3 Rus paralı askeri öldü

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne ait SİHA'lar, Cufra Hava Üssü'nde konuşlu Rus üretimi Pantsir-S-1 hava savunma sistemini imha etti. Operasyonda 3 Rus paralı askeri hayatını kaybederken, 7 asker de yaralandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
TSK'ya ait SİHA'lar hem İdlib'de hem de Libya'da çok sayıda Pantsir-S1 hava savunma sistemini imha etti.
TSK'ya ait SİHA'lar hem İdlib'de hem de Libya'da çok sayıda Pantsir-S1 hava savunma sistemini imha etti.

Türkiye destekli Libya Ulusal Mutabakat Hükükümeti'ne ait SİHA'lar, Cufra Hava Üssü yakınlarında Rus üretimi Pantsir-S1 hava savunma sistemini imha etti.

Hava harekatında 3 Wagner askeri hayatını kaybederken, 7 paralı askerin ise yaralandığı rapor edildi.

  • Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti kaynakları, Cufra Hava Üssü'ne yönelik saldırıyı ve Wagner askerlerinin hayatını kaybettiği bilgisini doğruladı.

Vatiyya Hava Üssü'nde ne olmuştu?

4 Temmuz Cumartesi günü Libya'nın stratejik önemdeki Vatiyya Hava Üssü'ne yönelik hava saldırısı düzenlendi. Bu saldırıda bazı hava savunma sistemleri hedef alındı.

Libya ordusu Vatiyye Üssü'ne yönelik hava saldırısının, Mısır'ın Libya sınırı yakınlarındaki Sidi el-Barani Üssü'nden havalanan Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait Mirage 2000-9 tipi uçaklarca düzenlendiğini rapor etti.

Türkiye'nin konuşlanacağı Vatiye Hava Üssü'ne kim saldırı düzenledi?
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Türkiye'nin konuşlanacağı Vatiye Hava Üssü'ne kim saldırı düzenledi?
Libya'nın başkenti Trablus'un batısında yer alan ve geçtiğimiz mayıs ayında Hafter militanlarından temizlenen Vatiye Hava Üssü'ne hava saldırısı düzenledi. Kimliği belirsiz savaş uçaklarınca gerçekleştirilen saldırıda Türkiye'nin gönderdiği bazı askeri teçhizat ve sistemler hedef alındı. Saldırının arkasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin olduğu öne sürülürken, BAE'li akademisyen Abdülhalik Abdulla, 'BAE tüm Arap halkları adına Libya'da Türkiye'ye ders verdi' tweetini attı ve ardından bu paylaşımı kaldırdı.


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