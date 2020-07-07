SİHA'lar Cufra Hava Üssü yakınlarında Pantsir-S1 sistemini imha etti: 3 Rus paralı askeri öldü

Türkiye destekli Libya Ulusal Mutabakat Hükükümeti'ne ait SİHA'lar, Cufra Hava Üssü yakınlarında Rus üretimi Pantsir-S1 hava savunma sistemini imha etti.
Hava harekatında 3 Wagner askeri hayatını kaybederken, 7 paralı askerin ise yaralandığı rapor edildi.
- Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti kaynakları, Cufra Hava Üssü'ne yönelik saldırıyı ve Wagner askerlerinin hayatını kaybettiği bilgisini doğruladı.
Vatiyya Hava Üssü'nde ne olmuştu?
4 Temmuz Cumartesi günü Libya'nın stratejik önemdeki Vatiyya Hava Üssü'ne yönelik hava saldırısı düzenlendi. Bu saldırıda bazı hava savunma sistemleri hedef alındı.
Libya ordusu Vatiyye Üssü'ne yönelik hava saldırısının, Mısır'ın Libya sınırı yakınlarındaki Sidi el-Barani Üssü'nden havalanan Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait Mirage 2000-9 tipi uçaklarca düzenlendiğini rapor etti.