Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Silah sanayii savaş istiyor
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
AMERİKA

Silah sanayii savaş istiyor

Washington-Tahran gerilimi sürerken Trump’tan, ABD’deki derin devleti işaret eden çarpıcı bir itiraf geldi. İran ile bir sıcak çatışma istemediğini söyleyen Trump, ülkedeki askeri-endüstriyel kompleksin sürekli savaş istediğini ve kendisini savaşa zorladığını iddia etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait uçak gemisi.
ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait uçak gemisi.

ABD ile İran arasında gerilim, savaş boyutuna varacak mı endişeleri sürerken, ABD Başkanı Donald Trump’tan sürpriz bir çıkış geldi. Amerikan Fox News televizyonuna mülakat veren Trump, askeri endüstriyel kompleksi işaret ederek, kendisini “İran’a savaş açmaya zorlayanlara” sitem etti. İran’ın uzun zamandır sorun olduğunu belirten Trump, İran’la savaşa girmek istemediğini belirtti. Sunucunun “İran ile bir çatışmanın peşinde olmadığınıza dair halka güvence verebilir misiniz?” sorusuna Trump, “19 yıldır devam eden bu savaşlarla ilgili konuşan benim. İnsanlar (ABD’nin savaştıkları) halen oradalar. Kendinizi kandırmayın, bu ülkede bir askeri-endüstriyel kompleks var, bunlar sürekli savaş istiyorlar” yanıtını verdi.

SURİYE’DEN ÖRNEK VERDİ

Trump’ın askeri-endüstriyel kompleksin savaş isteğine Suriye örneğini vermesi dikkat çekti. ABD Başkanı, “(Suriye’den) Askerlerimizi geri getirmek istiyorum diyorum, insanlar çılgına dönüyor. Şu Washington’da öyle insanlar var ki hiçbir yerden çıkmak istemiyorlar. Tamam geride birkaç yüz asker bırakacağım diyorum artık. Ama onlara kalmış olsaydı binlerce asker daha gönderirlerdi” ifadelerini kullandı.

EKONOMİLERİ ÇÖKÜYOR

İran ile mevcut gerilimi Twitter hesabından da değerlendiren Trump, “yeni müzakereler için Tahran’a ulaşmaya çalıştığı” şeklindeki haberleri reddetti. Twitter mesajında bu yöndeki iddiaların doğru olmadığını kaydeden Trump, “İran ne zaman hazır olursa o zaman bizi arayacaktır. O zamana kadar ekonomileri çökmeye devam edecek.” değerlendirmesini yaptı. İran halkı için çok üzücü bir durum” ifadesini kullandı.

REKLAM
“Askeri-endüstriyel kompleks”, ABD’nin eski başkanlarından Dwight Eisenhower tarafından üretilmiş bir kavramdı. Eisenhower, 1961’de ABD savunma sanayisinin ABD’li siyasiler ve Amerikan ordusu ile karmaşık bir ittifak kurarak ordunun sürekli harcama yapmasını sağlandığını ifade etmek üzere bu kavramı türetmişti.
  • Hafter’e bombalatacak
  • Muhammed bin Zayed
  • Libya’da darbeci general Halife Hafter’e askeri ve ekonomik her türlü desteği veren Ortadoğu’nun çıbanbaşı ülkesi Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Türkiye’nin bölgedeki etkinliğini hedef alacak yeni provokasyonlar peşinde. Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki etkinliğini İsrail ve Yunanistan ile işbirliğine giderek kırmaya çalışan BAE yönetimi, Libya üzerinden de saldırıya geçmeye hazırlanıyor. BAE’nin emir eri Halife Hafter üzerinden Akdeniz’de faaliyet gösteren Türk ticari gemilerini bombalamaya hazırlandığı iddia edildi. Şarkul Awsat’ın haberine göre, darbeci Libya Ulusal Ordusu (LUO) Komutanı Hafter, Türkiye’den Libya’nın batısındaki limanlara gelen gemileri bombalamakla tehdit etti. LUO’ya bağlı Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Farac el-Mehdevi, “Bölgedeki limanlara yaklaşmak isteyen tüm taraflara demir yumrukla saldırma” tehdidinde bulundu. Türkiye’nin, Libya’da uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti’ni (UMH) desteklemesi, BAE ve Mısır gibi ülkelerin istikrarsızlaştırıcı faaliyletlerinin engellenmesinde önemli rol oynuyor.

Bu neyin hazırlığı
DÜNYA
Bu neyin hazırlığı
Silah sanayii savaş istiyor

Silah sanayii savaş istiyor

​Trump, kendisinin 'askeri-endüstriyel kompleks' tarafından savaşa zorlandığını iddia etti.
Taşucu Tersanesinin yapımıyeniden gündemde

​Türkiye, Kıbrıs'taki gelişmelere yanıtını Mersin'den verebilir.
YSK gerekçeyihemen açıklasın

YSK gerekçeyi
hemen açıklasın

​YSK, iptal kararının üzerinden 16 gün geçmesine rağmen gerekçeli kararını açıklamadı.
Mazotun<br>litresi 15 TL!

Mazotun
litresi 15 TL!

​CHP İstanbul adayının Beylikdüzü Belediyesi'ndeki israf tablosu ortaya çıktı.
İdlib ajan kaynıyor

İdlib ajan kaynıyor

​ÖSO'nun kurucu komutanı Albay Riyad Esad, Yeni Şafak'a konuştu.
Yapay zeka<br>ders oluyor

Yapay zeka
ders oluyor

​Açıklanan yeni eğitim sisteminin detayları ortaya çıkıyor.
Girişimcinin yeni<br>gözdesi öğrenci

Girişimcinin yeni
gözdesi öğrenci

​Yabancı öğrenci sınırlamasının kaldırılması girişimcileri harekete geçirdi.

Yine kimyasal kullandı

Yine kimyasal kullandı

​ABD, Esed rejiminin Suriye'nin kuzeyinde yeni kimyasal saldırılar gerçekleştirdiğini duyurdu.

Rumlar<br>ateşle oynuyor

Rumlar
ateşle oynuyor

İki yıl içerisinde 8 sondaj yapacaklar.
Türkiye gemisinin yolcularıyız

Türkiye gemisinin yolcularıyız

Erdoğan, milletvekillerinin katıldığı iftar programında konuştu.
Yeni modelin detaylarını paylaştı

Yeni modelin detaylarını paylaştı

MEB yayınladı: Ziya Öğretmen Ortaöğretim Tasarımı'nı Anlatıyor
KKTC'de <br>anlaşmaya varıldı<br>

KKTC'de
anlaşmaya varıldı

İki parti koalisyon hükümeti kurulması için anlaştı.
İntihar kanıtı yok

İntihar kanıtı yok

Şule Çet davasında ikinci rapor yayınlandı.
Destek vermek <br>büyük yanlış!

Destek vermek
büyük yanlış!

Milli Görüş'ün duayen isimlerinden Saadet Partisi tabanına çağrı.
11 bin<br>personel alınacak

11 bin
personel alınacak

​Adalet Bakanı Abdulhamit Gül müjdeyi verdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.