Silah sanayii savaş istiyor

ABD ile İran arasında gerilim, savaş boyutuna varacak mı endişeleri sürerken, ABD Başkanı Donald Trump’tan sürpriz bir çıkış geldi. Amerikan Fox News televizyonuna mülakat veren Trump, askeri endüstriyel kompleksi işaret ederek, kendisini “İran’a savaş açmaya zorlayanlara” sitem etti. İran’ın uzun zamandır sorun olduğunu belirten Trump, İran’la savaşa girmek istemediğini belirtti. Sunucunun “İran ile bir çatışmanın peşinde olmadığınıza dair halka güvence verebilir misiniz?” sorusuna Trump, “19 yıldır devam eden bu savaşlarla ilgili konuşan benim. İnsanlar (ABD’nin savaştıkları) halen oradalar. Kendinizi kandırmayın, bu ülkede bir askeri-endüstriyel kompleks var, bunlar sürekli savaş istiyorlar” yanıtını verdi.

SURİYE’DEN ÖRNEK VERDİ

Trump’ın askeri-endüstriyel kompleksin savaş isteğine Suriye örneğini vermesi dikkat çekti. ABD Başkanı, “(Suriye’den) Askerlerimizi geri getirmek istiyorum diyorum, insanlar çılgına dönüyor. Şu Washington’da öyle insanlar var ki hiçbir yerden çıkmak istemiyorlar. Tamam geride birkaç yüz asker bırakacağım diyorum artık. Ama onlara kalmış olsaydı binlerce asker daha gönderirlerdi” ifadelerini kullandı.

EKONOMİLERİ ÇÖKÜYOR

İran ile mevcut gerilimi Twitter hesabından da değerlendiren Trump, “yeni müzakereler için Tahran’a ulaşmaya çalıştığı” şeklindeki haberleri reddetti. Twitter mesajında bu yöndeki iddiaların doğru olmadığını kaydeden Trump, “İran ne zaman hazır olursa o zaman bizi arayacaktır. O zamana kadar ekonomileri çökmeye devam edecek.” değerlendirmesini yaptı. İran halkı için çok üzücü bir durum” ifadesini kullandı.

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“Askeri-endüstriyel kompleks”, ABD’nin eski başkanlarından Dwight Eisenhower tarafından üretilmiş bir kavramdı. Eisenhower, 1961’de ABD savunma sanayisinin ABD’li siyasiler ve Amerikan ordusu ile karmaşık bir ittifak kurarak ordunun sürekli harcama yapmasını sağlandığını ifade etmek üzere bu kavramı türetmişti.

Hafter’e bombalatacak

Muhammed bin Zayed

Libya’da darbeci general Halife Hafter’e askeri ve ekonomik her türlü desteği veren Ortadoğu’nun çıbanbaşı ülkesi Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Türkiye’nin bölgedeki etkinliğini hedef alacak yeni provokasyonlar peşinde. Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki etkinliğini İsrail ve Yunanistan ile işbirliğine giderek kırmaya çalışan BAE yönetimi, Libya üzerinden de saldırıya geçmeye hazırlanıyor. BAE’nin emir eri Halife Hafter üzerinden Akdeniz’de faaliyet gösteren Türk ticari gemilerini bombalamaya hazırlandığı iddia edildi. Şarkul Awsat’ın haberine göre, darbeci Libya Ulusal Ordusu (LUO) Komutanı Hafter, Türkiye’den Libya’nın batısındaki limanlara gelen gemileri bombalamakla tehdit etti. LUO’ya bağlı Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Farac el-Mehdevi, “Bölgedeki limanlara yaklaşmak isteyen tüm taraflara demir yumrukla saldırma” tehdidinde bulundu. Türkiye’nin, Libya’da uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti’ni (UMH) desteklemesi, BAE ve Mısır gibi ülkelerin istikrarsızlaştırıcı faaliyletlerinin engellenmesinde önemli rol oynuyor.