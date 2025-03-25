Skandal savaş planı sızıntısında Avrupa nefreti: ABD’de ulusal güvenlik krizi kapıda

Atlantic dergisi genel yayın yönetmeni Goldberg tarafından rapor edilen mesajlar arasında, Sinyal sohbetindeki ABD'li yetkililerin, Avrupa'nın ABD'nin kilit nakliye yollarını koruması için ödeme yapma potansiyelini de tartıştıkları yer alıyor.





The Atlantic dergisinin yayımladığı habere göre, Savunma Bakanı Pete Hegseth de dahil olmak üzere üst düzey ABD’li yetkililerin Yemen’e saldırı planını konuştukları Signal grubuna “yanlışlıkla” derginin genel yayın yönetmeni Jeffrey Goldberg’in de dahil edildi.





Dergiye göre, paylaşılan mesajlar yaklaşan saldırıların operasyonel ayrıntılarını, hedefleri, ABD'nin kullanacağı silahları ve saldırıların sıralamasını içeriyordu. Goldberg’in saldırıya ilişkin bilgileri almasının üzerinden sadece iki saat geçtikten sonra, ABD Yemen’deki Husi hedeflerine yönelik bir dizi hava saldırısı başlattı.

Goldberg, haberi “Trump yönetimi, savaş planlarını yanlışlıkla bana mesaj attı” başlığıyla duyurdu.

Savunma Bakanı Hegseth, Başkan Yardımcısı JD Vance ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Waltz.

SAVUNMA BAKANI YALANLADI

Savunma Bakanı Hegseth, mesajlaşma zincirinde savaş planları tartışıldığını belirten Atlantic dergisi editörü Goldberg'i yalanladı.





Açıklamasında Goldberg'i "yanıltıcı" ve "güvenilirliğini yitirmiş gazeteci" olarak nitelendiren Hegseth, mesajlaşmalarda kimsenin savaş planları hakkında tartışmadığını savundu.





"İSTER ŞİMDİ İSTER BİRKAÇ HAFTA SONRA"

BBC’ye göre Atlantic genel yayın yönetmeni Jeffrey Goldberg tarafından rapor edilen mesajlar arasında, Signal sohbetindeki ABD'li yetkililerin, Avrupa'nın ABD'nin kilit nakliye yollarını koruması için ödeme yapma potansiyelini de tartıştıkları yer alıyor.





Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Waltz ile ilişkili hesap 14 Mart'ta “İster şimdi ister birkaç hafta sonra olsun, bu nakliye yollarını yeniden açan ABD olmak zorunda” diye yazdı.





Mesajın devamında, Trump'ın talebi üzerine, ekibinin savunma bakanlığı ve dışişleri bakanlığı ile birlikte “ilgili maliyetin nasıl derleneceğini ve Avrupalılara nasıl yükleneceğini belirlemek için” çalıştığı belirtiliyordu.





JD VANCE’DEN DİKKAT ÇEKEN MESAJ

İleti dizisinin bir noktasında, başkan yardımcısının adı olan JD Vance hesabı, saldırıların, bu nakliye yollarına olan bağımlılıkları nedeniyle Avrupalıların yararına olacağından yakındı ve ekledi: “Avrupa'yı tekrar kurtarmaktan nefret ediyorum.”





Savunma Bakanı Pete Hegseth olarak tanımlanan kullanıcı üç dakika sonra yanıt verdi: "VP: Avrupa'nın serbest yüklemesinden duyduğunuz nefreti tamamen paylaşıyorum. Bu iğrenç bir şey."





Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü Brian Hughes BBC'ye yaptığı açıklamada, "Şu anda, bildirilen mesaj dizisi gerçek gibi görünüyor. Zincire yanlışlıkla bir numaranın nasıl eklendiğini inceliyoruz” dedi.





Hughes, "Bu zincir, üst düzey yetkililer arasındaki derin ve özenli politika koordinasyonunun bir göstergesidir" diye ekledi.





“GRUP KURMAK CASUSLUK YASASINI İHLAL EDEBİLİR”