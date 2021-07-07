Dünya Dubaide büyük patlama Kilometrelerce öteden görüldü
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Dubai'de büyük patlama: Kilometrelerce öteden görüldü

Birleşik Arap Emirlikleri'ne bağlı Dubai kentinde büyük bir patlama sesi duyuldu ve ardından yangın çıktı. Bölge kaynakları, Cebel Ali Limanı'nda bir petrol tankerinin infilak ettiğini öne sürdü. Dubai Devlet Medya Ofisi ise limanda yer alan bir gemide bulunan konteynerin patlaması sonucu yangın çıktığını açıkladı. Yangının kontrol altına alındığı ve ölü ya da yaralının olmadığı ifade edildi.

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Son dakika haberi: Birleşik Arap Emirliklerinde büyük bir patlama meydana geldi | Dubaideki patlamanın nedeni nedir?
Dubai'de meydana gelen patlama

Birleşik Arap Emirlikleri'nin en önemli ve en işlek limanlarından biri olan ve Emirlik petrollerini taşımak için kullanılan Cebel Ali Limanı'nda büyük bir patlama meydana geldi.

Patlama sonrası kilometrelerce uzaktan bir ateş hüzmesi görüntülendi.

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Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde büyük bir patlama sesi duyuldu. Bölge kaynakları, Cebel Ali Limanı'nda bir petrol tankerinin infilak ettiğini öne sürdü. Patlama sonrası kilometrelerce uzaktan ateş hüzmesi görüntülendi.

Yangın kontrol altına alındı

Sosyal medyada yayılan görüntülere ilişkin açıklama yapan yerel medya kaynakları, bir petrol tankerinin infilak ettiğini öne sürdü.

Kaynaklar, patlamada ölü ve yaralının olmadığını ve çıkan yangının da kontrol altına alındığını açıkladı.

İlk resmi açıklama: Konteyner patladı

Dubai Devlet Medya Ofisi ise limanda yer alan bir gemide bulunan konteynerin patlaması sonucu yangın çıktığını açıkladı.

Bölge kaynaklarının aktardığına göre patlamanın meydana geldiği yer.
Bölge kaynaklarının aktardığına göre patlamanın meydana geldiği yer.

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