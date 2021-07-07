Dubai'de büyük patlama: Kilometrelerce öteden görüldü

Birleşik Arap Emirlikleri'nin en önemli ve en işlek limanlarından biri olan ve Emirlik petrollerini taşımak için kullanılan Cebel Ali Limanı'nda büyük bir patlama meydana geldi.

Patlama sonrası kilometrelerce uzaktan bir ateş hüzmesi görüntülendi.

Yangın kontrol altına alındı

Sosyal medyada yayılan görüntülere ilişkin açıklama yapan yerel medya kaynakları, bir petrol tankerinin infilak ettiğini öne sürdü.

Kaynaklar, patlamada ölü ve yaralının olmadığını ve çıkan yangının da kontrol altına alındığını açıkladı.

İlk resmi açıklama: Konteyner patladı

Dubai Devlet Medya Ofisi ise limanda yer alan bir gemide bulunan konteynerin patlaması sonucu yangın çıktığını açıkladı.

Bölge kaynaklarının aktardığına göre patlamanın meydana geldiği yer.

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