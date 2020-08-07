Üst katlar ceset dolu: ​30 kilometrelik alan tamamen tahrip oldu

Lübnan’ın başkenti Beyrut’u harabeye çeviren patlama sonrası insani yardım için bölgeye giden Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal, patlaman yaklaşık 30 kilometrelik alanı tamamen tahrip ettiğini, apartmanların üst katlarında cesetler bulunduğunu, doğrudan 1 milyon insanın etkilendiğini söyledi. Çok ciddi konaklama ihtiyacının bulunduğunu belirten Özdal, “Bize ev kirası ve ev eşyası talepleri geliyor. Günlük ihtiyaçların karşılanması için yatak, çarşaf, battaniye dağıtacağız” dedi.
ZARAR 10 MİLYAR DOLARDAN FAZLA
Patlamanın neden olduğu enkaz kaldırma işlemine henüz başlanamadığını bildiren Özdal, “Olayı tam olarak anlamaya, hasarı gözlemlemeyi, kayıpları ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. Yüzlerce ölü, binlerce yaralı var. 10 milyar dolardan fazla zarar olduğu tahmin ediliyor ancak bu zarar daha da artacak” dedi.
TAŞ ÜSTÜNE TAŞ KALMAMIŞ
Patlamanın yaklaşık 30 kilometrelik alanı tamamen tahrip ettiğini anlatan Özdal, “Orada neredeyse taş üstünde taş kalmamış. Binaların tümü kullanılamaz hale gelmiş. Apartmanların beşinci, altıncı katlarındaki dairelerde cesetler olduğu söyleniyor. Onlar halen çıkartılmadı” diye konuştu. Ekonomik problemleri bulunan Lübnan’da böyle bir felaketin insanların hayatını çok ciddi etkilediğini dile getiren Özdal, “Çevrede çok büyük firmalar var. İnsanlar nasıl depremlerde ve Kovid-19 sürecinde işlerini kaybettilerse burada da çok sayıda iş sahibi insan, iş yerini ve evini kaybetti. Bu hasarları karşılayacak Lübnan’ın bir gücü yok. Patlamanın doğrudan 1 milyon kişiyi etkilediği hesap ediliyor. Ciddi ekonomik desteğe ihtiyaç var” dedi. Özdal, “Bu geçici süreçte mağdurların günlük ihtiyaçları karşılanabilir ancak şu anda çok ciddi konaklama ihtiyaçları bulunuyor” dedi.
Hayatta olduğuma inanamıyorum
Patlamada yaralı olarak kurtulan Türk vatandaşı Nur Coşkun, patlamanın şiddetinden dolayı hayatta kaldığına inanamadığını söyledi. Yaşadıklarının şokunu henüz atlatamayan Coşkun, "İkindi namazını kıldıktan sonra evde otururken evin güçlü bir şekilde sallandığını hissettim. Etrafıma baktığımda her yerin kana boyandığını gördüm. Yaralandığımın farkına varamadım." dedi. Daha sonra vücudunun farklı yerlerinde ağrılar hissetmeye başladığını anlatan Coşkun, şöyle devam etti: "Elimden, başımdan ve karın bölgemden yaralandığımı gördüm. Hastaneye kaldırıldım ve elime 22 dikiş atıldı. Allah'a şükür yaşıyorum. Hayatta kaldığıma hala inanamıyorum."