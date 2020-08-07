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Dünya Üst katlar ceset dolu 30 kilometrelik alan tamamen tahrip oldu
ASYA

Üst katlar ceset dolu: ​30 kilometrelik alan tamamen tahrip oldu

Üst katlar ceset dolu: 30 kilometrelik alan tamamen tahrip oldu

Lübnan’ı yakıp yıkan patlamanın şiddeti gün geçtikçe ortaya çıkmaya devam ediyor. 1 milyon kişiyi etkileyen patlamada henüz ölenlerin tamamına ulaşılamadı. Yardım için bölgeye giden Türk STK’ları gördükleri tabloyu şu sözler açıklıyor: Apartmanların üst katları ceset dolu. 30 kilometrelik alan tahrip edilmiş.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Beyrut'taki patlama sonrasından bir görüntü.
Beyrut'taki patlama sonrasından bir görüntü.

Lübnan’ın başkenti Beyrut’u harabeye çeviren patlama sonrası insani yardım için bölgeye giden Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal, patlaman yaklaşık 30 kilometrelik alanı tamamen tahrip ettiğini, apartmanların üst katlarında cesetler bulunduğunu, doğrudan 1 milyon insanın etkilendiğini söyledi. Çok ciddi konaklama ihtiyacının bulunduğunu belirten Özdal, “Bize ev kirası ve ev eşyası talepleri geliyor. Günlük ihtiyaçların karşılanması için yatak, çarşaf, battaniye dağıtacağız” dedi.

Beyrut'taki şiddetli patlama anına ilişkin görüntüler
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Beyrut'taki şiddetli patlama anına ilişkin görüntüler
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta şiddetli bir patlama meydana geldi. Eski Başbakan Saad el-Hariri'nin oturduğu eve yakın gerçekleşen patlamada hükümet binası zarar görürken, çevredeki çok sayıda kişi yaralandı. Şiddetli patlama anına ilişkin görüntüler kameralara yansıdı. Patlamayla beraber gökyüzüne yükselen dumanların dalgalanma yaptığı görülüyor.


ZARAR 10 MİLYAR DOLARDAN FAZLA

Patlamanın neden olduğu enkaz kaldırma işlemine henüz başlanamadığını bildiren Özdal, “Olayı tam olarak anlamaya, hasarı gözlemlemeyi, kayıpları ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. Yüzlerce ölü, binlerce yaralı var. 10 milyar dolardan fazla zarar olduğu tahmin ediliyor ancak bu zarar daha da artacak” dedi.

Beyrut Valisi patlamayı anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı: Hiroşima ve Nagazaki'ye benziyor
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Beyrut Valisi patlamayı anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı: Hiroşima ve Nagazaki'ye benziyor
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen şiddetli patlama sonrasında Beyrut Valisi Mervan Abbud, açıklamalarda bulundu. Gözyaşlarına hakim olamayan Beyrut Valisi Mervan Abbud, korkunç patlamayı Hiroşima ve Nagazaki'ye benzetti. Patlamada çok sayıda ölü ve yaraların olduğu bildirildi.

TAŞ ÜSTÜNE TAŞ KALMAMIŞ

Patlamanın yaklaşık 30 kilometrelik alanı tamamen tahrip ettiğini anlatan Özdal, “Orada neredeyse taş üstünde taş kalmamış. Binaların tümü kullanılamaz hale gelmiş. Apartmanların beşinci, altıncı katlarındaki dairelerde cesetler olduğu söyleniyor. Onlar halen çıkartılmadı” diye konuştu. Ekonomik problemleri bulunan Lübnan’da böyle bir felaketin insanların hayatını çok ciddi etkilediğini dile getiren Özdal, “Çevrede çok büyük firmalar var. İnsanlar nasıl depremlerde ve Kovid-19 sürecinde işlerini kaybettilerse burada da çok sayıda iş sahibi insan, iş yerini ve evini kaybetti. Bu hasarları karşılayacak Lübnan’ın bir gücü yok. Patlamanın doğrudan 1 milyon kişiyi etkilediği hesap ediliyor. Ciddi ekonomik desteğe ihtiyaç var” dedi. Özdal, “Bu geçici süreçte mağdurların günlük ihtiyaçları karşılanabilir ancak şu anda çok ciddi konaklama ihtiyaçları bulunuyor” dedi.

Hayatta olduğuma inanamıyorum

Enkaza dönen Beyrut Limanı’nda cenazeler çıkarılıyor.

Patlamada yaralı olarak kurtulan Türk vatandaşı Nur Coşkun, patlamanın şiddetinden dolayı hayatta kaldığına inanamadığını söyledi. Yaşadıklarının şokunu henüz atlatamayan Coşkun, "İkindi namazını kıldıktan sonra evde otururken evin güçlü bir şekilde sallandığını hissettim. Etrafıma baktığımda her yerin kana boyandığını gördüm. Yaralandığımın farkına varamadım." dedi. Daha sonra vücudunun farklı yerlerinde ağrılar hissetmeye başladığını anlatan Coşkun, şöyle devam etti: "Elimden, başımdan ve karın bölgemden yaralandığımı gördüm. Hastaneye kaldırıldım ve elime 22 dikiş atıldı. Allah'a şükür yaşıyorum. Hayatta kaldığıma hala inanamıyorum."

Beyrut Valisi Abbud: Patlama Hiroşima ve Nagazaki'ye benziyor
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Beyrut Valisi Abbud: Patlama Hiroşima ve Nagazaki'ye benziyor
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