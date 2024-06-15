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Dünya

Soykırım durmuyor: Gazze'de can kaybı 37 bin 296'ya yükseldi

Terör devleti İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda can kaybı 37 bin 296'ya yükseldi.

15:35 - 15/06/2024 Cumartesi
IHA
Gazze
Gazze

Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda can kaybı 37 bin 296'ya yükseldi.


İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 253 gündür devam ediyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki sivillere son 24 saatte 3 saldırı gerçekleştirdiği, 30 kişinin hayatını kaybettiği, 95 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 37 bin 296'ya, yaralananların sayısının ise 85 bin 197'ye yükseldiği kaydedildi.


"50 bin fazla çocuğun akut yetersiz beslenme nedeniyle tedaviye ihtiyacı var"


Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinlilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki açlık krizine dair uyarıda bulunuldu. Açıklamada, "İnsan yardım erişimine yönelik kısıtlamaların devam etmesiyle Gazze'deki insanlar felaket düzeylerde açlıkla karşı karşıya kalmaya devam ediyor. 50 bin fazla çocuğun akut yetersiz beslenme nedeniyle tedaviye ihtiyacı var. UNRWA ekipleri ailelere yardım ulaştırmak için yorulmadan çalışıyor, ancak durum felaket" ifadeleri kullanıldı.




#Gazze
#İsrail
#Filistin
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