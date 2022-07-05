Stoltenberg: İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımına yönelik onay süreci başladı

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO merkezinde İsveç ve Finlandiya'nın üyelik süreci için önemli bir adım atıldı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile bir araya geldi.

Usül gereği Stoltenberg iki bakanı her ülkenin temsilcisiyle tanıştırdı ve tokalaştırdı.

Finlandiya ve İsveç NATO'ya üyelik senetlerini imzaladı. Bu senet daha sonra aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 30 NATO üyesine gönderilecek ve parlamentolardan onay istenecek.

Finlandiya, ülkesinin güvenlik tüketen değil güvenlik üreten bir ülke olacağını söyledi. NATO'ya yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre iki ülkenin üyelik süreçlerinin hızlı ilerlemesi bekleniyor.

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