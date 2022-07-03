​Türkiye NATO’da önemli bir üye.

“Erdoğan ve Müzakere Sanatı” başlıklı makaleyi kaleme alan Yunan akademisyen ve gazeteci Panagiotis Sotiris, “Erdoğan’ın uluslararası alanda özel deneyime ve hedeflerine ulaşabilecek yeterliğe sahip bir politikacı olduğunu bazen unutuyoruz” ifadeleri ile ülkesi adına öz eleştiride bulundu. Erdoğan’ın başarısının Türkiye’nin stratejik öneminin ortaya çıkmasına yol açtığını vurgulayan Sotiris, Atina’nın, “Türkiye’nin NATO mimarisinde önemli bir ülke olduğu” gerçeğini unuttuğunu belirtti. Yazıda, Türk liderin Ege’deki adaların silahsızlandırılması ile ilgili Atina’yı baskı altında bıraktığı vurgulanırken, “Türkiye, Batı ile ilişkilerinde sıklıkla gerginliğe neden olan risklere rağmen, sonunda ittifakın önemli bir üyesi olarak kabul edilmeyi başarıyor” denildi.