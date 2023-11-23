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İslam'a ve Müslümanlara kin kusan Obama'nın danışmanı Stuart Seldowitz'in karanlık geçmişi Bosna'ya kadar uzanıyor

ABD Başkanları Clinton, Bush ve Obama dönemlerinde yüksek makamlarda görev alan ABD'li danışman Stuart Seldowitz, New Yorklu bir fast food satıcısını 'terörist' olmakla suçlarken görüntülenmişti. İslam'a ve Müslümanlara hakaretler savuran, İsrail'in 'daha çok çocuk' katletmesi gerektiğini dile getiren Seldowitz'in İslam düşmanlığı tarihler 1995 yılını gösterdiğinde Bosnalı Müslümanların da ilerleyişini durdurmuştu.

Mahmud Hüdayi Uysal
22:06 - 23/11/2023 Perşembe
Güncelleme: 23:13 - 23/11/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Stuart Seldowitz'in İslam düşmanlığının izleri Bosna'ya kadar uzanıyor

Stuart Seldowitz'in İslam düşmanlığının izleri Bosna'ya kadar uzanıyor

Eski ABD'li diplomat Stuart Seldowitz'in New York'ta bir sokak satıcısının yanına gelerek İslam'a, Müslümanlara ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v) ağza alınmayacak hakaretler savurması Amerikan gündemine bomba gibi düştü. Seldowitz, sokak satıcısını esmer tenli olduğu için 'terörist' olmakla suçlayarak "Sen de Muhammed gibi kızına tecavüz ediyor musun?", "Gazzeli 4 bin çocuğu öldürmek yetmez. Daha fazla öldürülmeli!" şeklinde hadsiz cümleler kurarak taciz etmişti.

Hakaretler sonrası gözaltına alındı

Sokak satıcısının cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı görüntülerin X (eski adıyla Twitter), Instagram, TikTok ve benzeri sosyal medya platformlarında milyonlarca insana ulaşmasının ardından oluşturduğu büyük infial sonucu eski ABD'li diplomat Seldowitz, 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçuyla gözaltına alındı. New York Polis Departmanı Sözcüsü, polisin görüntülerden haberdar olduğunu ve gereğinin yapılacağını belirtti.

Seldowitz'in New York polisi tarafından evinden alınarak tutuklandığı an

Dayton Barış Müzakereleri

Bosna Hersek'te 28 yıl önce paraf edilen ve 14 Aralık 1995'te imzalanan Dayton Barış Antlaşması, ülkede 1992 -1995 yılları arasında yaşanan ve Sırplar tarafından binlerce Boşnak Müslümanın katledildiği, kadınların tecavüze uğradığı, birçok Bosnalının yurdunu terk etmek zorunda bırakıldığı kanlı savaşı sonlandırmıştı.

Kanlı katliamların gölgesinde Bosnalı Müslümanlar, 1993

Müslümanların ilerleyişi durdurulmalıydı

Barış müzakerelerinden önce Boşnaklar, Sırpların vahşi katliamlarını geri püskürtmüş ve Belgrad'a iki saatlik mesafede bulunan Biyelina şehrine kadar ilerlemişti. Daha öncesinde Bosnalılara silah yardımı dahi yaparak Sırpların üzerine gitmelerini telkin eden dönemin ABD Hükûmeti, Boşnakların bu ilerleyişini görünce barış müzakereleri düzenlemeye karar verdi.

'Özel' Danışman Stuart Seldowitz Dayton Barış Müzakereleri'nde, 1995

Müzakerelerde Sırplardan taraf olmuştu

Bosna Savaşı'nı sonlandıran anlaşma olarak bilinen Dayton Anlaşması, Sırplara ve Hırvatlara bağımsız ve mütecanis topraklar vadederken Müslümanlara ise içerisinde iki entite ve bir özerk bölgenin olduğu bölük pörçük topraklar vadetmişti. Bu kararın alınmasındaki en büyük rolü üstlenen kişi ise ABD'nin elçi ve hakem sıfatıyla görüşmelere gönderdiği Stuart Seldowitz'in ta kendisiydi.

Bosna, Seldowitz'in İslam düşmanlığını unutmadı

ABD'li eski diplomat Stuart Seldowitz'in İslam ve Müslüman düşmanlığını tekrardan sergilediği görüntüler Bosna'da yaşanan zulmü ve soykırımı yeniden gündeme getirdi. Boşnak medyasında geniş yer edinen olay, yorumcuların ve sosyal medya kullanıcılarının akıllarına tekrardan aynı soru işaretlerini getirdi: ABD'nin Dayton şehrinde düzenlenen bu 'barış' müzakerelerinden çıkan kararlar adil ve tarafsız mıydı? Boşnaklara hakkaniyetli davranıldı mı?

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