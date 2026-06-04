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Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani Cezayir'de iki ülke arasındaki enerji iş birliklerini görüştü

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani Cezayir'de iki ülke arasındaki enerji iş birliklerini görüştü

20:104/06/2026, الخميس
AA
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Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Cezayirli yetkililerle enerji ve güvenlik iş birliğini görüştü
Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Cezayirli yetkililerle enerji ve güvenlik iş birliğini görüştü

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Cezayir'de yetkililerle bir araya gelerek enerji, madencilik ve güvenlik alanlarında iş birliklerini ele aldı.

Suriye Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Esad Hasan Şeybani, Cezayir Madenler ve Madencilik Sanayi Bakanı Murad Hanifi ile bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasında enerji, madencilik ve sanayi alanlarında ikili iş birliğinin geliştirilmesi ele alındı.


İki ülke arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi değerlendirildi

Şeybani ayrıca, Suriye Genel İstihbarat Başkanı Hüseyin Selame eşliğinde Cezayir İçişleri, Yerel Yönetimler ve Ulaştırma Bakanı Es-Said es-Sayud ile de bir araya geldi.

Söz konusu görüşmede, iki ülke arasında ortak alanlarda iş birliğinin güçlendirilmesi ve ilişkilerin geliştirilmesinin yolları değerlendirildi.

Cezayir Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada da Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani’nin resmi ziyaret kapsamında Cezayir’e geldiği ve mevkidaşı Ahmed Attaf ile de görüştüğü belirtildi.



#Cezayir
#Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani
#İş Birliği
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